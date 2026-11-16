आज का राशिफल: मकर राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे या बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानें दिन का हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 05:38 AM IST
सार
जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने या बाहर समय बिताने का अवसर मिलेगा। इससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में ताजगी महसूस होगी। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। बचत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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विस्तार
मकर राशि मकर राशि के जातक मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं। इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इनके लिए नीलम रत्न शुभ माना जाता है। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इनकी पहचान इनका धैर्य और व्यावहारिक सोच होती है। शनिदेव की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। हालांकि, बीते समय की गलतियों से सीख लेना जरूरी होगा, ताकि वही परिस्थितियां दोबारा सामने न आएं। किसी को उधार पैसा देने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि रकम वापस मिलने में देरी हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बाजार के जोखिम को अच्छी तरह समझकर ही कोई कदम उठाएं। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने या बाहर समय बिताने का अवसर मिलेगा। इससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में ताजगी महसूस होगी। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। बचत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। हालांकि, बीते समय की गलतियों से सीख लेना जरूरी होगा, ताकि वही परिस्थितियां दोबारा सामने न आएं। किसी को उधार पैसा देने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि रकम वापस मिलने में देरी हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बाजार के जोखिम को अच्छी तरह समझकर ही कोई कदम उठाएं। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने या बाहर समय बिताने का अवसर मिलेगा। इससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में ताजगी महसूस होगी। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। बचत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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