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आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। हालांकि, बीते समय की गलतियों से सीख लेना जरूरी होगा, ताकि वही परिस्थितियां दोबारा सामने न आएं। किसी को उधार पैसा देने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि रकम वापस मिलने में देरी हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बाजार के जोखिम को अच्छी तरह समझकर ही कोई कदम उठाएं। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने या बाहर समय बिताने का अवसर मिलेगा। इससे आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में ताजगी महसूस होगी। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। बचत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।