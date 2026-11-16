आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए खुलेंगे नए अवसर, करियर और रिश्तों में क्या होगा खास
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 05:35 AM IST
सार
अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें, क्योंकि जरूरी कामों को टालने से परिवार या कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो दिन अधिक व्यवस्थित और संतोषजनक रहेगा।
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विस्तार
धनु राशि धनु राशि के जातक आशावादी, स्वतंत्र विचारों वाले और ज्ञानप्रिय होते हैं। इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इनके लिए पुखराज रत्न शुभ माना जाता है। ये नई जगहों पर घूमना और नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। इनकी पहचान इनका सकारात्मक नजरिया और धार्मिक स्वभाव होता है। भगवान विष्णु की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है और तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। हालांकि, आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझने के बाद ही किसी पर भरोसा करें। किसी काम को लेकर उलझन या असमंजस की स्थिति बने तो पिताजी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है, जो भविष्य में आपके काम आ सकती है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें, क्योंकि जरूरी कामों को टालने से परिवार या कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो दिन अधिक व्यवस्थित और संतोषजनक रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है और तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। हालांकि, आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझने के बाद ही किसी पर भरोसा करें। किसी काम को लेकर उलझन या असमंजस की स्थिति बने तो पिताजी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है, जो भविष्य में आपके काम आ सकती है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें, क्योंकि जरूरी कामों को टालने से परिवार या कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो दिन अधिक व्यवस्थित और संतोषजनक रहेगा।
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