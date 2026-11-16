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आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है और तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। हालांकि, आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझने के बाद ही किसी पर भरोसा करें। किसी काम को लेकर उलझन या असमंजस की स्थिति बने तो पिताजी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है, जो भविष्य में आपके काम आ सकती है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें, क्योंकि जरूरी कामों को टालने से परिवार या कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो दिन अधिक व्यवस्थित और संतोषजनक रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।