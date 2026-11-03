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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 4 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले सोच-समझकर आगे बढ़ें, पढ़ें 4 नवंबर का राशिफल

Wed, 04 Nov 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 04 Nov 2026 05:11 AM IST
सार

आज आपको अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखना होगा। कामकाज की व्यस्तता में खान-पान और दिनचर्या की अनदेखी करने से छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं।

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Aaj ka kumbh rashifal 4 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज आपको अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखना होगा। कामकाज की व्यस्तता में खान-पान और दिनचर्या की अनदेखी करने से छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए समय पर भोजन करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। कार्यक्षेत्र में आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करेंगे, लेकिन एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से मन थोड़ा बेचैन हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी कामों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। व्यापार करने वालों को प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और अपनी योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाना चाहिए।
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वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और यातायात के नियमों का पालन करें। अतीत में की गई किसी गलती से मिली सीख आज आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। पुरानी परिस्थितियों को समझकर आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अपने अनुभव पर भरोसा रखें और हर काम को शांत मन से पूरा करने का प्रयास करें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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