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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 16 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों को बड़ा अवसर मिल सकता है, पढ़ें 16 सितंबर का राशिफल

Wed, 16 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 16 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मौका आपके सामने आएगा और यदि आपने सही समय पर निर्णय लिया तो इसका अच्छा लाभ मिल सकता है।

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Aaj ka kumbh rashifal 16 September 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मौका आपके सामने आएगा और यदि आपने सही समय पर निर्णय लिया तो इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से ऐसे काम भी आसान हो सकते हैं, जिन्हें लेकर आप पहले से परेशान थे। घर-परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अचानक धन लाभ का कोई अवसर सामने आ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना हो सकती है। 
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आज किसी प्रभावशाली या खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। यह संपर्क आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है और करियर या कारोबार में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। इसलिए लोगों से बातचीत करते समय अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें और नए संपर्कों को गंभीरता से लें। आज परिस्थितियां आपका साथ दे रही हैं। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और सामने आने वाले अवसरों को पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करें।
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मुख्य बिंदु:
करियर: बड़ा अवसर मिल सकता है।
धन: अचानक आर्थिक लाभ संभव।
संपर्क: प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी।
परिवार: घर में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।
 


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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