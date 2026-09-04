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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 5 September 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि के जातक आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें, पढ़ें 5 सितंबर का राशिफल

Sat, 05 Sep 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 05 Sep 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपके सामने जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। एक साथ कई काम हाथ में आने से शुरुआत में आप खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ेंगे तो स्थिति संभालना आसान होगा।

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Aaj ka kark rashifal 5 September 2026 today cancer horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपके सामने जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। एक साथ कई काम हाथ में आने से शुरुआत में आप खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ेंगे तो स्थिति संभालना आसान होगा। बीते समय की किसी गलती ने आपको जो अनुभव दिया है, वही अनुभव आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए पुराने अनुभवों को नजरअंदाज न करें। घर में रिश्तेदारों या मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे वातावरण में रौनक और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आमदनी के साथ-साथ खर्चों का भी हिसाब रखें और गैरजरूरी खरीदारी टालें। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लैपटॉप या किसी उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, खरीदारी से पहले बजट जरूर तय कर लें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव भी कम होगा।
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मुख्य बिंदु:
करियर: काम की प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें।
धन: आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें।
परिवार: मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा।
संतान: उपयोगी गैजेट खरीदने की योजना बन सकती है।
सलाह: पुराने अनुभवों से सीख लेकर फैसले लें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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