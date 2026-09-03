आज का राशिफल: कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन? पढ़ें 4 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

दूर के रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है।

मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

पुराने लेन-देन का मामला चिंता दे सकता है।

नया वाहन या सुविधा खरीदने की योजना बन सकती है।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार और सुख-सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है। घर-परिवार से जुड़ी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनके व्यवहार से आपको भावनात्मक संतुष्टि महसूस होगी। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है।कामकाज में आपकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास मजबूत होगा और आगे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि, पुराने लेन-देन से जुड़ा कोई मामला अचानक सामने आकर थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। ऐसे मामलों को भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। घर में किसी नई सुविधा को जोड़ने की योजना बन सकती है। परिवार की जरूरतों को देखते हुए नया वाहन खरीदने या घर के लिए कोई बड़ी वस्तु लेने पर चर्चा हो सकती है। इससे सभी के बीच उत्साह बढ़ेगा।



साप्ताहिक राशिफल: सितंबर का पहला सप्ताह इन 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ, कुछ को रहना होगा सावधान



: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।