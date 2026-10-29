आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के अटके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ें 30 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अचानक मिलने वाली खुशखबरी या आर्थिक लाभ के कारण खास हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि, दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना चाहिए। आपकी कोई बात गलत समझी जा सकती है और बेवजह विवाद की स्थिति बन सकती है।सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में धैर्य रखें और जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या उससे संबंधित किसी समझौते में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। परिवार में माता के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान दें। उनके साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। दिनभर परिस्थितियों को समझकर फैसले लेने से आप कई परेशानियों को टाल सकते हैं।धन: अचानक लाभ मिलने की संभावना है।कामकाज: अटके हुए कार्यों में प्रगति हो सकती है।परिवार: माता की सेहत और जरूरतों का ध्यान रखें।सावधानी: दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप और प्रॉपर्टी के फैसलों में जल्दबाजी से बचें।सलाह: सरकारी कामों में धैर्य और दस्तावेजों में सावधानी बरतें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।