आज का राशिफल: कर्क राशि के जातकों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें 3 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की और नए अवसरों की सौगात लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस बदलाव या मौके का इंतजार था, उससे जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी कंपनी या पद से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। ऐसे में अवसर को समझने के बाद ही आगे बढ़ें। मुश्किल परिस्थितियों में दोस्तों का सहयोग आपको भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह से मजबूती देगा। किसी बड़ी परेशानी में उनकी सलाह या मदद आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।अविवाहित लोगों के जीवन में नए रिश्ते या प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं। किसी खास व्यक्ति से बातचीत धीरे-धीरे गहरे संबंध में बदल सकती है। सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन करेगा और आप अपने लिए कुछ नया खरीद सकते हैं। हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना जरूरी होगा। खासकर महत्वपूर्ण फैसले पूरी जानकारी लेने के बाद ही करें। मां के साथ बातचीत जरूर करें, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। उनके अनुभव से आपको किसी उलझन का सही समाधान मिल सकता है।तरक्की के नए अवसर मिलेंगेदोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगासिंगल लोगों की जिंदगी में प्यार दस्तक दे सकता हैनौकरी की तलाश में सफलता संभवसुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता हैमां की सलाह बेहद काम आएगी: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।