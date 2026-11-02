आज का राशिफल: कर्क राशि वाले कामकाज से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक नजरिया आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को किसी महत्वपूर्ण सौदे या बड़ी डील के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मनचाहा परिणाम तुरंत न मिलने पर निराश न हों और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाए रखें। आर्थिक मामलों में मामा पक्ष की ओर से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ घूमने-फिरने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। इससे आपको व्यस्त दिनचर्या से राहत मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि, आसपास के लोगों के साथ छोटी-मोटी बातों पर विवाद होने की आशंका है। इसलिए दूसरों के मामलों में बेवजह हस्तक्षेप करने से बचें। सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांच लें। नियमों की अनदेखी करने से परेशानी हो सकती है। संयम और सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन बेहतर साबित हो सकता है।करियर: कारोबार में बड़ी डील के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।आर्थिक स्थिति: मामा पक्ष से धन लाभ के योग हैं।प्रेम और परिवार: परिजनों के साथ यात्रा का अवसर मिल सकता है।सेहत: मानसिक थकान से बचने के लिए आराम करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।