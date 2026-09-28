आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को सही निर्णय से लाभ मिलेगा, पढ़ें 29 सितंबर का राशिफल
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने के साथ स्थिरता देने वाला हो सकता है। मन में किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार आएगा और आप उसे लेकर योजना भी बनाना शुरू कर सकते हैं।
विस्तार
कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने के साथ स्थिरता देने वाला हो सकता है। मन में किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार आएगा और आप उसे लेकर योजना भी बनाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहें। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज मजबूत रहेगी। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में सही समय पर फैसला लेते हैं, तो आगे चलकर इसका लाभ मिल सकता है।
कार्यक्षेत्र में किसी जरूरी काम को पूरा करने में किसी व्यक्ति की समय पर मिली सहायता आपकी परेशानी कम कर देगी। पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। साथ बैठकर बातचीत करने से रिश्ते में भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी। हालांकि पिता की कही कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर बात को समझने की कोशिश करें।
मुख्य बिंदु:
- नया काम शुरू करने की योजना बनेगी
- अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा न करें
- सही निर्णय से लाभ मिलेगा
- जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा
- पिता की बात से मन दुखी हो सकता है
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