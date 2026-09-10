आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, पढ़ें 11 सितंबर का राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है और मन भी कुछ उदास या बुझा-बुझा रह सकता है।
विस्तार
कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है और मन भी कुछ उदास या बुझा-बुझा रह सकता है। ऐसे में हर काम को लेकर खुद पर अतिरिक्त दबाव डालना उचित नहीं होगा। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और मानसिक सुकून के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कार्यों में बिताएं। अत्यधिक थकान को नजरअंदाज करने के बजाय आराम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
आर्थिक मामलों में दिन उम्मीद से भरा रह सकता है। कमाई के नए रास्ते सामने आ सकते हैं और पहले से चल रहे आय के स्रोतों से भी धन प्राप्त होने की संभावना है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने का रास्ता खुलेगा। काम के सिलसिले में या निजी कारणों से यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए उपयोगी और सुखद रह सकती है। प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा और संतान से जुड़ी खुशियां मन को राहत देंगी। अपने पास लाल रंग की कोई वस्तु रखना शुभ माना जा सकता है।
मुख्य बिंदु:
- स्वास्थ्य में सुस्ती महसूस हो सकती है।
- खुद पर अतिरिक्त दबाव डालने से बचें।
- आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं।
- पुराने आय स्रोतों से भी धन मिलेगा।
- यात्रा के योग बन रहे हैं।
- प्रेम और संतान से सुख मिलेगा।
- लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
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