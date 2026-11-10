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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 11 November 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को सफलता मिल सकती है, पढ़ें 11 नवंबर का राशिफल

Wed, 11 Nov 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:06 AM IST
सार

आज भाग्य का साथ मिलने से कई मामलों में आपको राहत और सफलता मिल सकती है। सेहत में सुधार महसूस होने से आप पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान रहेंगे।

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Aaj ka kanya rashifal 11 November 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज भाग्य का साथ मिलने से कई मामलों में आपको राहत और सफलता मिल सकती है। सेहत में सुधार महसूस होने से आप पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और मेहनत के अनुरूप सम्मान मिलने की संभावना है। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में भी राहत मिल सकती है। आर्थिक गतिविधियों और विदेश से जुड़े कामों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं।
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भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में भी सुखद वातावरण बना रह सकता है। हालांकि, किसी बात पर अचानक गुस्सा करने से बचें, क्योंकि इससे अच्छे संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। नसों से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें और अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन और बेहतर बन सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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