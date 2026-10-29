आज का राशिफल: धनु राशि वालों को आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें 30 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन व्यस्तताओं के बीच उपलब्धियां हासिल करने का अवसर लेकर आ सकता है। कामकाज का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश सकते हैं और सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी आपको परेशान कर रही थी, तो उसमें राहत महसूस हो सकती है।परिवार में पिता की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उनके अनुभव से आपको किसी उलझन का समाधान मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि बारीकियों पर ध्यान देने से गलतियों की संभावना कम होगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और जरूरी कामों की योजना पहले से बना लें। लगातार प्रयास करने से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।आर्थिक स्थिति: आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं।करियर: मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।स्वास्थ्य: पुरानी परेशानी में राहत मिल सकती है।परिवार: पिता की सलाह उपयोगी साबित होगी।सावधानी: जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से काम करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।