धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपका व्यक्तित्व और प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई दे सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं और लोग आपकी बातों तथा कार्यशैली को महत्व दे सकते हैं। घर में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन की तैयारियां शुरू होने से परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा। सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, दूर रह रहे किसी प्रियजन की याद आपको भावुक कर सकती है। ऐसे में उनसे बातचीत करने या संपर्क बनाए रखने से मन को सुकून मिलेगा। संतान के करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। यह फैसला उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करके ही आगे बढ़ें। आज परिवार से जुड़े मामलों में आपकी समझदारी और दूरदर्शिता लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम दे सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।