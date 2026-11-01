कौन बनी चीन की सबसे अमीर महिला?: कभी स्कूल छोड़कर फैक्टरी में की थी नौकरी, 1.80 लाख करोड़ रुपये पहुंची संपत्ति

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एपल के आईफोन से बदली किस्मत झोउ को बड़ी कामयाबी 2007 में मिली, जब उसे एपल के शुरुआती आईफोन के लिए ग्लास कवर बनाने का ऑर्डर मिला। इसके बाद एपल का कारोबार लेंस की कमाई का बड़ा स्रोत बन गया।हुरुन एक वैश्विक शोध और प्रकाशन संस्थान है, जो 1999 से चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी कर रहा है। यह सूची चीन के सबसे अमीर लोगों की समग्र सूची से अलग है। इसमें परिवारों या दंपतियों की संयुक्त संपत्ति के बजाय महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति का आकलन किया जाता है, जिसे परिवार की संपत्ति से अलग पहचाना जा सके।फैक्टरी में काम के रोजाना महज 114 रुपये मिलते थे: झोउ छुनफेई का जन्म 1970 में चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। किशोरावस्था में स्कूल छोड़ने के बाद वह शेनझेन चली गईं। वहां उन्होंने घड़ियों के शीशे बनाने वाली फैक्टरी में काम किया। इस काम के लिए उन्हें रोजाना करीब 1.20 डॉलर यानी लगभग 114 रुपये मिलते थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने शीशे की प्रोसेसिंग करने की अपनी वर्कशॉप शुरू की। उन्होंने खुद ही आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें सीखीं और धीरे-धीरे अपना कारोबार बढ़ाया। बाद में उन्होंने लेंस टेक्नोलॉजी की सह-स्थापना की। यह कंपनी स्मार्टफोन की ग्लास स्क्रीन बनाने वाली प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गई।