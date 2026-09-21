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विदेश: यूएस में बच्चों की हत्या मामले पर पैट्रिक क्लैंसी का पहला इंटरव्यू; न्यूयॉर्क में ममदानी-ट्रंप मुलाकात

Mon, 21 Sep 2026 02:36 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 21 Sep 2026 02:36 AM IST
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विदेश की सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

अमेरिका में लिंडसे क्लैंसी के पूर्व पति पैट्रिक क्लैंसी आगामी रविवार को अपना पहला टीवी इंटरव्यू देंगे। यह इंटरव्यू उनके तीन बच्चों की हत्या के मामले में जूरी के गतिरोध के बाद हो रहा है। पैट्रिक अपने बच्चों को खोने के दुख और मामले से जुड़ी सोशल मीडिया की साजिश के सिद्धांतों पर बात करेंगे। उनकी पत्नी रेचल डेनिस भी इंटरव्यू में शामिल होंगी। इस महीने की शुरुआत में, 12 में से 11 जूरी सदस्य क्लैंसी को आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त करने को तैयार थे। उनका मानना था कि 2023 में बच्चों का गला घोंटने के समय वह प्रसव के बाद होने वाली दुर्लभ परेशानी से पीड़ित थीं। हालांकि, एक जूरी सदस्य अभियोजकों के पक्ष में था। उन्होंने तर्क दिया कि क्लैंसी जानती थीं कि वह क्या कर रही थीं। इस गतिरोध के कारण 4 सितंबर को एक न्यायाधीश ने मुकदमे को रद्द कर दिया। इस मामले में प्लिमथ काउंटी के जिला अटॉर्नी ने अभी यह नहीं बताया है कि वह क्लैंसी पर दोबारा मुकदमा चलाएंगे या नहीं। पैट्रिक क्लैंसी का इंटरव्यू एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम सिक्सटी मिनट्स (60 Minutes) में दिखाया जाएगा।

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न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी से मिलेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान ट्रंप मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करेंगे। यह बैठक सोमवार को मेयर के आधिकारिक आवास ग्रेसी मेंशन में होनी तय है। दोनों शहर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने बैठक की पुष्टि की है। ममदानी एक लोकतांत्रिक समाजवादी और रिपब्लिकन के प्रतिद्वंद्वी हैं। ट्रंप अक्सर ममदानी के प्रति गर्मजोशी दिखाते रहे हैं, हालांकि 2025 के चुनाव प्रचार में उन्होंने ममदानी को "100 फीसदी कम्युनिस्ट सनकी" कहा था। फरवरी की एक बैठक में, ममदानी ने ट्रंप को न्यू यॉर्क डेली न्यूज का एक नकली मुखपृष्ठ दिया। उस पर "ट्रंप टू सिटी: लेट्स बिल्ड" लिखा था। यह 1975 के "फोर्ड टू सिटी: ड्रॉप डेड" शीर्षक का संदर्भ था। यह संघीय वित्तीय सहायता के वीटो से जुड़ा था। ममदानी के सहयोगियों ने कहा कि यह नए संघीय आवास निवेशों के समर्थन को दर्शाने के लिए था।

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