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कांगो में बड़ा नाव हादसा: लेक किवु में 50 से ज्यादा लोगों को ले जा रही नाव पलटी, 12 की मौत; कई लापता

Sun, 27 Sep 2026 03:28 PM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बुकावु (कांगो)
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बुकावु (कांगो) Published by: शिवम गर्ग Updated Sun, 27 Sep 2026 03:28 PM IST
सार

पूर्वी कांगो की लेक किवु में 50 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। करीब 15 लोगों को बचाया गया है।

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Congo Boat Accident: Several Dead, Many Missing After Vessel Capsizes in Lake Kivu Updates Hindi
नाव पलटी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : डेमो पिक

विस्तार
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पूर्वी कांगो में रविवार को बड़ा नाव हादसा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, लेक किवु में व्यापारियों को लेकर जा रही एक नाव शनिवार रात पलट गई। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

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50 से ज्यादा लोग थे सवार
किस्केहे गांव के प्रमुख फेलिक्स हाबिरागी के अनुसार, नाव में 50 से अधिक लोग सवार थे। यह हादसा दक्षिण किवु प्रांत के इदज्वी क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद इलाके में राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
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हादसे की वजह अभी साफ नहीं
अधिकारियों ने बताया कि नाव आखिर किस वजह से पलटी, इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसे की जांच की जा रही है। लेक किवु में इससे पहले भी नाव दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें अधिक भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठते रहे हैं।
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