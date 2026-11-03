वर्ल्ड अपडेट्स: वेनेजुएला में चुनाव तैयारियों पर जोर, रुबियो को कमान; अफ्रीका में किसान पर हमला, पांच गिरफ्तार

अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सोमवार को अपने वेनेजुएला के समकक्ष ओलिवर ब्लैंको से मुलाकात की। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में चुनाव तैयारियों में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। अगले साल चुनाव संभव हैं। दो सप्ताह पहले ही वेनेजुएला ने 2027 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक योजना पर सहमति दी थी। रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस प्रक्रिया का बारीकी से पालन करेगा। इसका लक्ष्य एक स्थायी चुनाव प्रणाली स्थापित करना है। यह बैठक ट्रंप प्रशासन और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी। रोड्रिगेज ने जनवरी में अमेरिकी सैन्य अभियान में निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद पद संभाला था। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें वह नकारते हैं।

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नकाबपोश हमलावरों ने किसान पर जानलेवा हमला किया, पांच गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में हिंसक डकैती के संबंध में पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में 50 वर्षीय किसान डोनावान मार्क्स को गोली मारी गई और उनके कान काट दिए गए थे। ये संदिग्ध 26 से 56 वर्ष के हैं और मंगलवार को आरोपियों को वेंटर्सडॉर्प मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर घर में डकैती, हत्या का प्रयास और अवैध हथियार व गोला-बारूद रखने के आरोप हैं। पुलिस ने पहले दो, फिर रविवार को तीन और संदिग्धों को पोटचेफस्ट्रूम के पास पकड़ा। अधिकारियों ने चार हथियार, कपड़े व आभूषण जब्त किए। हमला 28 अक्तूबर को साइफरफोंटेन के एक खेत पर हुआ। तीन नकाबपोश हमलावरों ने किसान को गोली मारी, चाकू से हमला किया, तीन हथियार चुराए और उसके पिकअप वाहन में भाग गए। किसान अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हुआ था और अब ठीक हो रहा है। मोरल रीजेनरेशन मूवमेंट ने कहा कि किसानों पर हमले खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के शोध से पता चला है कि डकैती मुख्य मकसद है, न कि श्वेत किसानों के खिलाफ 'श्वेत नरसंहार' जैसा कोई संगठित अभियान।