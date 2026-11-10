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Becoming Rich Is Getting Harder £1.3 Million Need to Join UK Top 10 pc US Workers Need 70 Years of Savings
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10% अमीरों में शामिल होना आसान नहीं: ब्रिटेन में चाहिए 17 करोड़ रुपये, अमेरिका में 70 साल की कमाई भी कम
ब्रिटेन में टॉप 10 फीसदी अमीरों में शामिल होने के लिए करीब 17 करोड़ रुपये चाहिए। एक आम नौकरीपेशा को यह रकम जोड़ने में 52 साल लगेंगे, जबकि अमेरिका में औसत कर्मचारी को 70 साल की कमाई बचानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, निवेश और संपत्ति से अमीरों की दौलत तेजी से बढ़ रही है। आखिर मेहनत करने के बावजूद नौकरीपेशा अमीर क्यों नहीं बन पा रहा है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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ब्रिटेन में 17 करोड़ रुपये जुटाने में 52 साल क्यों लगेंगे?
- फोटो :
अमर उजाला ग्राफिक्स
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