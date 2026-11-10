अध्ययन: आप भावुक हैं या सख्त मिजाज? जादू की झप्पी के अहसास से खुलेगा आपके अतीत और स्वभाव का राज

किसी को गले लगाना सिर्फ प्यार जताने या अपनापन दिखाने का तरीका नहीं है। एक छोटी सी झप्पी किसी को गहरा सुकून दे सकती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को यही अहसास बेचैनी से भर सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या किसी के गले मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया से उसके स्वभाव और पुराने अनुभवों के बारे में पता चल सकता है? जर्मनी की मनोवैज्ञानिक डॉ. एना लीना ड्यूरेन और उनकी टीम के अध्ययन में इन सवालों के जवाब सामने आए हैं। इसके मुताबिक, किसी व्यक्ति को गले लगना कितना अच्छा या असहज लगता है, इसका संबंध उसके व्यक्तित्व और दूसरों से भावनात्मक जुड़ाव के तरीके से होता है।

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एंक्शियस अटैचमेंट वाले लोग गले मिलने से अधिक सुकून महसूस करते हैं।

अवॉयडेंट अटैचमेंट वाले लोगों को बहुत ज्यादा नजदीकी असहज लग सकती है।

प्यार भरा स्पर्श तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है।

खुद की त्वचा को सहलाने से भी दिमाग में सकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है।

अध्ययन के लिए 15 हजार से अधिक लोगों को शामिल किया गया। इसके नतीजे जर्नल प्लोस वन में प्रकाशित हुए हैं। शोध में बताया गया है कि लोगों का अटैचमेंट स्टाइल यानी दूसरों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव यह तय करने में अहम भूमिका निभाता है कि वे गले मिलने को किस तरह महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी का गले लगाना सुरक्षा, प्यार और भरोसे का एहसास कराता है। वहीं, कुछ लोग इसे अपनी निजी जगह में दखल मानते हैं। इस तरह एक ही झप्पी दो अलग-अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव बन सकती है।शोध के मुताबिक, एंक्शियस अटैचमेंट वाले लोग गले मिलने से सबसे ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अकेले रहने या अपनों से बिछड़ने का डर सताता है। वे रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं और अपने करीबियों से लगातार जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। जब कोई उन्हें प्यार से गले लगाता है, तो उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं और कोई उनका साथ देने के लिए मौजूद है। यही वजह है कि ऐसे लोग गले मिलने के अनुभव को लंबे समय तक याद रखते हैं। उनके लिए किसी अपने की झप्पी तनाव और चिंता कम करने का जरिया बन सकती है।इसके उलट, अवॉयडेंट अटैचमेंट वाले लोग भावनात्मक रूप से काफी आत्मनिर्भर रहना पसंद करते हैं। वे दूसरों पर निर्भर होने और बहुत ज्यादा नजदीकी से बचते हैं। ऐसे लोगों को गले मिलना कई बार असहज या दम घुटने जैसा महसूस हो सकता है। वे भावनाओं को खुलकर जाहिर करने के बजाय अपनी निजी जगह बनाए रखना पसंद करते हैं। इसी कारण वे गले मिलने की अच्छी यादों को भी दूसरे लोगों की तुलना में कम याद रखते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें प्यार या अपनापन पसंद नहीं होता, बल्कि वे उसे महसूस करने और जाहिर करने का तरीका अलग रखते हैं।गले मिलने का असर केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका संबंध शारीरिक सेहत से भी है। मनोचिकित्सक डॉ. गेल साल्ट्ज और प्रोफेसर ब्रुक सी. फीनी के मुताबिक, किसी प्रियजन का प्यार भरा स्पर्श तनाव कम करने में मदद कर सकता है। इससे शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर घटता है और व्यक्ति को सुरक्षा का अहसास होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनों से गले मिलना मूड बेहतर रखने में भी मददगार हो सकता है। इस तरह एक छोटी सी झप्पी मानसिक शांति के साथ शरीर को भी राहत दे सकती है।शोधकर्ताओं के मुताबिक, सकारात्मक अहसास पाने के लिए हर बार किसी दूसरे व्यक्ति का साथ होना जरूरी नहीं है। मियामी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर टिफनी फील्ड का कहना है कि खुद की त्वचा को धीरे-धीरे सहलाना या उसकी हल्की मालिश करना भी दिमाग में सकारात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है। इससे किसी के सहारे और स्पर्श जैसा अच्छा अहसास मिल सकता है। यानी अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको गले लगा सके, तो खुद को हल्के स्पर्श के जरिए भी कुछ राहत दी जा सकती है।



डॉ. ड्यूरेन के लिए भी जादू की झप्पी का अनुभव बेहद खास रहा है। 19 साल की उम्र में मां के निधन की खबर मिलने के बाद जब उनकी सहेली ने उन्हें मजबूती से गले लगाया था, तो वह अहसास एक दशक बाद भी उनकी यादों में बना हुआ था। यही अनुभव बताता है कि मुश्किल समय में किसी अपने का साथ कितना मायने रखता है। अध्ययन का संदेश भी यही है कि इंसान कितना भी आत्मनिर्भर क्यों न हो, प्यार, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत बनी रहती है। कई बार बिना कुछ कहे लगाया गया एक गले लगना वह सुकून दे जाता है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है।