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विदेश के समाचार: शादी की पार्टी में आग, कांगो में 22 लोगों की गई जान; ईरान में तेल टैंकर में विस्फोट, 10 मौतें

Sun, 06 Sep 2026 04:12 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 06 Sep 2026 04:12 AM IST
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दुनिया की प्रमुख सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

कांगो की राजधानी किंशासा में एक शादी की पार्टी में आग लगने से कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्रीय मेयर ने शनिवार को यह जानकारी दी। आग शुक्रवार रात उत्तरी किंशासा के लिंगवाला स्थित एक इमारत में लगी थी, जो शनिवार सुबह तक जारी रही। इमारत के संकरे गलियारे लोगों के भागने के प्रयास से और संकरे हो गए थे। कुछ जीवित और मृत लोगों को सड़क किनारे रखा गया था, जहां उपस्थित लोग जीवित बचे लोगों की मदद कर रहे थे। लिंगवाला के मेयर Norbert Mushinga ने Congolese Press Agency को बताया कि मरने वालों की संख्या 22 है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। आग लगने का सटीक कारण अज्ञात है। कांगो के उप प्रधानमंत्री Jacquemin Shabani ने इसे त्रासदी बताया और शनिवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, किंशासा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसी आग की घटनाएं आम हैं, जहां शहरी विकास में अग्नि सेवाओं का अभाव है। शुष्क मौसम में भी आग लगना सामान्य है।

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पश्चिमी ईरान में तेल टैंकर में विस्फोट से 10 लोगों की मौत

पश्चिमी ईरान में एक भीषण सड़क हादसे के बाद तेल टैंकर में हुए जोरदार विस्फोट से 10 लोगों की मौत हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, यह हादसा पश्चिमी ईरान के एक मुख्य राजमार्ग पर हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद ईंधन से भरे टैंकर में आग लग गई और वह तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी चपेट में आने से 10 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

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