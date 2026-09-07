विदेश की समाचार: जर्मनी में क्षेत्रीय चुनाव, धुर-दक्षिणपंथी AFD की जीत; छात्राओं की याद में स्मारक बनाएगा ईरान

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जंग के दौरान जान गंवाने वाली ईरानी छात्राओं की याद में मिनाब में बनेगा स्मारक

ईरान के मिनाब में शजरे तैय्यबेह स्कूल में 100 से अधिक छात्राओं की मौत के बाद इसे अब स्मारक में बदला जा रहा है। अमेरिका और इस्राइल की ईरान के खिलाफ जंग के शुरुआती दौर के 28 फरवरी के हमलों में यह स्कूल निशाना बना था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, हमले में 100 से अधिक छात्राएं मारे गई थीं। कई महीने बाद भी ट्रंप प्रशासन ने सीधे हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। हमले में इस स्कूल की इमारत को खासा नुकसान पहुंचा था। मलबे में आधी दबी डेस्क और गिरी छतें आज भी उस भयावह पल की गवाही देती हैं। इन खंडहरों को ऐतिहासिक रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखने की मांग की जा रही है। होर्मोजगन के गवर्नर मोहम्मद अशौरी तजियानी ने इसे युद्ध संग्रहालय और स्मारक बनाने की बात कही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, तीन छात्राओं की लाशें अब भी नहीं मिली हैं।

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जर्मनी के पूर्वी राज्य सैक्सोनी-एनहाल्ट में रविवार को हुए क्षेत्रीय चुनाव में धुर-दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) को बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली धुर-दक्षिणपंथी राज्य सरकार बनाने की उसकी महत्वाकांक्षा तुरंत स्पष्ट नहीं हुई। पार्टी के 35 वर्षीय उम्मीदवार उलरिच सीगमंड ने इसे ऐतिहासिक प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने उनके अभियान में मदद की। एआरडी सार्वजनिक प्रसारक से सीगमंड ने कहा, "हमने इतिहास रचा है।" मतदाताओं ने संकेत दिया है कि "चीजें ऐसे ही नहीं चल सकतीं।" एग्जिट पोल और शुरुआती मतगणना के आधार पर एएफडी को करीब 44 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। यह पांच साल पहले के प्रदर्शन से दोगुना है। मर्ज़ की केंद्र-दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को 18.5 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। एएफडी की राष्ट्रीय सह-नेता एलिस वीडेल ने इस परिणाम को "सनसनीखेज" बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी को शासन करने का "बहुत स्पष्ट जनादेश" मिला है।