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विदेश के समाचार: अमेरिका में छात्रों के प्रवास की सीमा वाले नियम पर रोक; रूस जाएंगे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ

Wed, 16 Sep 2026 05:16 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 16 Sep 2026 05:16 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने विदेशी छात्रों, पत्रकारों और एक्सचेंज विजिटर्स के देश में प्रवास पर सीमा लगाने वाले ट्रंप प्रशासन के नियम के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह रोक नियम के लागू होने से एक दिन पहले लगाई गई। मैसाचुसेट्स के जिला न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर चतुर्थ ने सोमवार को फैसला सुनाया कि नई नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान होने की आशंका है। न्यायाधीश ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह नियम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। 

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रूस जाएंगे सेना प्रमुख, सैन्य साजो-सामान पर होगी बात
सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ इस सप्ताह रूस की यात्रा पर मॉस्को रवाना होंगे। बतौर सेना प्रमुख यह जनरल सेठ की पहली रूस यात्रा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद इस दौरे को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान सेना के बेड़े में शामिल रूसी मूल के सैन्य उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और रखरखाव पर बातचीत होने की संभावना है।

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