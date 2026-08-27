दुनिया की खबरें: बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 4 सदस्य लापता; चीनी हैकरों का अमेरिकी संस्थानों पर साइबर हमला

बांग्लादेश के चांदपुर जिले में एक हिंदू कारोबारी अपनी पत्नी, दो किशोर बेटों और परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ 20 अगस्त से लापता है। पुलिस के मुताबिक, कारोबारी पिंटू दास को कुछ लोगों से धमकियां मिलने की बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, दास चांदपुर शहर में दुकान चलाते हैं और सोने के आभूषण गिरवी रखकर कर्ज देने का काम भी करते हैं।

थाना प्रभारी अधिकारी फोएज अहमद ने कहा कि दास के पास सोने के आभूषण गिरवी रखने वाले कुछ लोगों के कथित तौर पर उन्हें वापस नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि परिवार स्वेच्छा से कहीं गया है या कोई अन्य घटना हुई है।हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की चांदपुर इकाई की नेता और दास की रिश्तेदार उपमा डे ने बताया कि दास शहर स्थित अपने किराये के मकान से पत्नी और दो बेटों के साथ लापता हुए। दोनों बेटे कक्षा 10 में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को पता चला है कि कर्ज के दबाव के बीच दास को धमकियां मिली थीं। दास का पैतृक घर दक्षिण-पूर्वी चटगांव में है।

चीनी हैकरों का अमेरिकी संस्थानों पर साइबर हमला

अमेरिका ने बुधवार को अपनी अहम सरकारी एजेंसियों में सेंध लगाने वाले एक बड़े चीनी हैकिंग नेटवर्क को नाकाम कर दिया। इस साइबर हमले में चीनी हैकरों ने अमेरिकी न्याय विभाग, नासा, फेडरल रिजर्व और अमेरिकी सीनेट समेत कई संवेदनशील संस्थानों में घुसपैठ की।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, साइबर हमले के पीछे चीन की नानजिंग शिनजियवाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी का हाथ था। इस कंपनी की ओर से संचालित क्यूस्कैन व क्यूटीराउटर नाम के दो हैकिंग प्लेटफॉर्म के डोमेन अमेरिकी साइबर विशेषज्ञ अधिकारियों ने जब्त कर लिए हैं। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि इस कंपनी के ग्राहकों में चीन की नागरिक खुफिया एजेंसी और उसकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी शामिल हैं।



दक्षिण कोरिया की चार कंपनियां भी शिकार: अमेरिका में इस कंपनी के साइबर हैकरों के निशाने पर ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान रहे। इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण कोरिया की चार अज्ञात कंपनियां भी इस हमले का शिकार बनीं।



आक्रामक साइबर सेवाएं देने वाली कंपनियां बढ़ीं: साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला चीन की साइबर गतिविधियों में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को भी उजागर करता है। साइबर सुरक्षा कंपनी सेंटिनलवन के चीन मामलों के विश्लेषक डकोटा कैरी ने कहा कि एक दशक में आक्रामक साइबर सेवाएं देने वाली कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये कई देशों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं।