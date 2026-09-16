फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Carney says Canada can wait for right conditions in Trump trade war, emerge stronger

अमेरिका से तनाव के बीच कार्नी का बड़ा संदेश: 'कनाडा और मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा'; क्या है आगे की राह?

Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, टोरंटो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, टोरंटो Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
सार

अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कनाडा जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा और सही समय का इंतजार करेगा। तो क्या ट्रंप के दबाव के बीच कनाडा अपनी नई राह पर चलेगा? पढ़िए रिपोर्ट

विज्ञापन
Carney says Canada can wait for right conditions in Trump trade war, emerge stronger
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनकर निकलना चाहता है। उन्होंने संकेत दिया कि कनाडा अमेरिका के साथ जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा। वह सही परिस्थितियों का इंतजार करने को तैयार है।
विज्ञापन


टोरंटो में कनाडा निवेश सम्मेलन में दुनियाभर से आए सैकड़ों निवेशक मौजूद थे। कार्नी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से कहना चाहता हूं। हम हमेशा पड़ोसी रहेंगे। लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध तभी बेहतर तरीके से काम करते हैं, जब दोनों एक-दूसरे के साथ सच्चे साझेदार की तरह व्यवहार करें। दोनों देशों को एक-दूसरे की परंपराओं और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
विज्ञापन


कार्नी ने कहा, जब वे अवसर फिर लौटेंगे, तब कनाडा और भी बेहतर साझेदार होगा। ज्यादा मजबूत होगा। ज्यादा सक्षम होगा और ज्यादा स्वतंत्र होगा। 

कार्नी ने एक और योजना की घोषणा की। कनाडा अपने चार सबसे बड़े हवाई अड्डों को लंबे समय के लिए निजी कंपनियों को चलाने के लिए देने की योजना बना रहा है। हालांकि, जमीन और संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से दसियों अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं। इस पैसे को परिवहन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं में फिर से लगाया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उनकी व्यापार नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने दुनिया के देशों के बीच बढ़ती ऐसी सोच की आलोचना की, जिसमें रिश्तों से ज्यादा सौदों को महत्व दिया जा रहा है। इसमें एक देश के फायदे को दोनों देशों के फायदे से ज्यादा अहम माना जा रहा है।

कार्नी ने कहा, एक भरोसेमंद और पहले से तय तरीके से काम करने वाले साझेदार के रूप में हमारी पहचान की अहमियत शायद ही कभी इतनी ज्यादा रही हो। उन्होंने कहा कि आज ऐसी दुनिया है, जहां रिश्तों की जगह सौदे ले रहे हैं। जहां दोनों के फायदे वाली सोच के बजाय एक की जीत को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें: मक्का समझौते की खुली पोल: पाकिस्तान-तुर्किये पीछे हटे, सऊदी अरब ने हूती हमलों से बचने को इस्राइल से मांगी मदद

कार्नी ने कहा कि देशों के बीच बढ़ते कारोबार और अपने देश को अपने हिसाब से चलाने के अधिकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी आजादी बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर ज्यादा काम करना होगा। कार्नी मंगलवार को यूरोप के लिए रवाना होंगे। वहां वह यूरोपीय संसद को संबोधित करेंगे।

ट्रंप लगातार व्यापारिक साझेदार देशों पर दबाव बनाने के लिए आयात शुल्क (टैरिफ) का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने कंपनियों से कनाडा की जगह अमेरिका में उत्पादन बनाने और निवेश बढ़ाने के लिए भी दबाव डाला है। ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कर चुके हैं। इन बयानों से दोनों पुराने सहयोगी देशों के बीच संबंध और तनावपूर्ण हुए हैं। हालांकि, कार्नी ने कहा कि अमेरिका के साथ होने वाला करीब 80 प्रतिशत व्यापार अब भी टैरिफ से मुक्त है।


कार्नी ने कहा, दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौता हो सकता है। अपने भाषण के बाद एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जब ऐसा समझौता करने का सही समय आएगा, हम इसके लिए तैयार रहेंगे।

पिछले महीने कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता टूट गई थी। इसके बाद अमेरिका ने कनाडा से आने वाले करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर के सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई की थी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed