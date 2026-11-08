यूएफसी बॉस डाना व्हाइट बनेंगे प्रेस सेक्रेटरी?: ट्रंप ने दिया ऑफर, साथ में फाइटर्स की टीम भी लाने को कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने करीबी दोस्त और यूएफसी के प्रमुख डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप चाहते हैं कि डाना अपने साथ कुछ यूएफसी फाइटर्स को भी ले आएं, ताकि उनकी सरकार का बचाव किया जा सके। हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी तक इस प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है और न ही डाना व्हाइट ने इसे स्वीकार करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है।

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