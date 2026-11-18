चीन: डोनाल्ड ट्रंप से मिले मार्क कार्नी, कनाडाई पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार समझौते पर की चर्चा
पीटीआई, शेनझेन Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 18 Nov 2026 09:48 PM IST
सार
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। APEC सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार समझौते पर चर्चा की। कार्नी के मुताबिक, दोनों देश रोजगार बढ़ाने, महंगाई से राहत देने और कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करने वाले समझौते के लिए बातचीत जारी रखने और संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
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विस्तार
कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह मुलाकात चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के इतर हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा की। कार्नी ने कहा कि वे काम जारी रखने पर सहमत हुए हैं। कार्नी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने शेनझेन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बैठक में एक ऐसे व्यापार समझौते पर बात हुई। यह समझौता अच्छे रोजगार पैदा करेगा और सामर्थ्य को बढ़ावा देगा। साथ ही यह कनाडा की भाषाओं, संस्कृति और संप्रभुता का सम्मान करेगा। कार्नी ने यह भी बताया कि दोनों नेता संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। उन्होंने बातचीत जारी रखने की बात कही। यह बैठक दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रहे व्यापार तनाव के बीच हुई।
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ट्रंप के आरोप
अक्तूबर 24 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कनाडा ने व्यापार असंतुलन के जरिये अमेरिका का वर्षों से फायदा उठाया है। ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा अमेरिका की कीमत पर भारी लाभ कमा रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा वर्षों से अमेरिका से 90 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लाभ कमा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे एक ऐसे समझौते के करीब हैं जो अमेरिका के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा।
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ट्रंप का बातचीत का रुख
ट्रंप ने अपनी बातचीत के तरीके पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक टिकाऊ और लाभप्रद आर्थिक ढांचे को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे किसी अंतरिम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि वे सही समझौता चाहते हैं, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा समझौता होगा। उसी अक्तूबर में ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कनाडा पर अमेरिका के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।
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कनाडा पर बेईमानी का आरोप
ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को वॉशिंगटन के साथ 'ईमानदार' रहना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा ने अमेरिका पर कई टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा अपना सारा कारोबार अमेरिका के साथ करता है। जबकि अमेरिका कनाडा के साथ बहुत कम कारोबार करता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि कनाडा को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वे वर्षों से अमेरिका को लूट रहे हैं।
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ट्रंप के आरोप
अक्तूबर 24 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कनाडा ने व्यापार असंतुलन के जरिये अमेरिका का वर्षों से फायदा उठाया है। ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा अमेरिका की कीमत पर भारी लाभ कमा रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा वर्षों से अमेरिका से 90 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लाभ कमा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे एक ऐसे समझौते के करीब हैं जो अमेरिका के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा।
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ट्रंप का बातचीत का रुख
ट्रंप ने अपनी बातचीत के तरीके पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक टिकाऊ और लाभप्रद आर्थिक ढांचे को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे किसी अंतरिम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि वे सही समझौता चाहते हैं, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा समझौता होगा। उसी अक्तूबर में ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कनाडा पर अमेरिका के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।
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कनाडा पर बेईमानी का आरोप
ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को वॉशिंगटन के साथ 'ईमानदार' रहना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा ने अमेरिका पर कई टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा अपना सारा कारोबार अमेरिका के साथ करता है। जबकि अमेरिका कनाडा के साथ बहुत कम कारोबार करता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि कनाडा को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वे वर्षों से अमेरिका को लूट रहे हैं।