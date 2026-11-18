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इस दौरान चीनी फर्स्ट लेडी मैडम पेंग लियुआन भी मौजूद थीं। सभी नेताओं ने मीडिया के सामने मिलकर तस्वीरें खिंचवाईं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि वैश्विक मंच पर इस समय कई बड़े राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।चीन पहुंचने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया था, जहां से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर फिलीपींस के साथ एक नए व्यापार समझौते का एलान किया। ट्रंप ने फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह नया ट्रेड डील अमेरिकी किसानों और एनर्जी सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।वहीं दूसरी ओर, शेन्जेन में एपेक समिट की शुरुआत से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मौजूदा चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में रूस और चीन मिलकर एक निष्पक्ष, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करने की बात कही, जिस पर चीनी राष्ट्रपति ने भी अपनी पूरी सहमति जताई।इस पूरे एपेक सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण गुरुवार को होने वाली वह ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक है जिसमें अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेता एक साथ एक टेबल पर नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की यह मीटिंग दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि तीनों महाशक्तियों के नेता इस तरह के फॉर्मेट में पहली बार आमने-सामने आ रहे हैं।इस बैठक के दौरान दुनिया के दो सुलगते बड़े मुद्दों ईरान संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध पर गंभीर चर्चा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि इस त्रिपक्षीय वार्ता से वैश्विक राजनीति की दिशा तय हो सकती है और कई अनसुलझे राजनीतिक तनावों पर लगाम लगाने के लिए कोई नया रास्ता निकल सकता है।शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत के दौरान जिस तरह से दुनिया की बहुध्रुवीकरण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया गया, उसने पश्चिमी देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दो टूक शब्दों में कहा कि मौजूदा उथल-पुथल भरी दुनिया में रूस और चीन के द्विपक्षीय संबंध वैश्विक स्थिरता और निश्चितता का सबसे बड़ा आधार बन चुके हैं।उन्होंने इस रिश्ते को समानता, आपसी सम्मान और परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन और बेजोड़ उदाहरण बताया है। रूस और चीन के बीच यह बढ़ती हुई नजदीकियां और वैश्विक मामलों में उनका साझा रुख आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और सुरक्षा नीतियों को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है।