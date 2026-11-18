विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने भारत में पिछले करीब एक दशक से जारी अलग-अलग समुदायों के विरोध प्रदर्शनों, लोकतंत्र और वैश्विक आर्थिक बदलावों पर भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने आगाह किया कि अगर अगले पांच या दस साल भी ऐसे ही निकल गए तो देश बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अचानक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ने के साथ अलग-अलग समूह अपने-अपने स्तर पर विरोध करते रहे हैं। यह प्रक्रिया करीब एक दशक से चल रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की बड़ी मात्रा में जमीन ली गई और इसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया। हालांकि, ये प्रदर्शन मुख्यधारा में ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बने। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ काम करती रही है और उनके मुद्दों से जुड़ी रही है।राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों की बड़ी मात्रा में जमीन ली गई और वे इसके खिलाफ लगातार विरोध करते रहे हैं। हालांकि, मुख्यधारा में उनकी आवाज को ज्यादा जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय भी अपने मुद्दों को लेकर विरोध करता रहा, लेकिन शुरुआती दौर में उसकी आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।राहुल गांधी ने बड़े किसान आंदोलनों को लेकर कहा कि लोग अब उन प्रदर्शनों को भूल गए हैं। उनके मुताबिक, समय के साथ विरोध का दायरा बढ़ा और ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए।भारत में लोकतंत्र और विविधता में कथित गिरावट से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि दुनिया के कई देशों में एक जैसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। उन्होंने अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में भी अलग-अलग रूपों में ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। उनके मुताबिक, भारत में हो रही घटनाओं को दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहे बदलावों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।इसके पीछे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की भी भूमिका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अपने ब्लू कॉलर यानी श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, चीन को अपने श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में इस तरह की परेशानी नहीं दिख रही है।राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि भारत की लागत कम है और यहां आबादी भी ज्यादा है। भारतीय लोग काफी मुश्किलों और तकलीफों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। उनके मुताबिक, अगर कुछ बड़ा बनाना है तो इस तरह की क्षमता की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने कहा कि वह भारत के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि देश अपना समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर अगले पांच या दस साल भी इसी तरह निकल गए तो भारत वास्तव में बड़ी मुश्किल में फंस सकता है।