VIDEO: एफ-22 लड़ाकू विमान से मिसाइल दागकर एक झटके में मार गिराया चीनी जासूसी गुब्बारा, समुद्र में गिरे टुकड़े

शनिवार को अमेरिकी फाइटर जेट द्वारा दक्षिण कैरोलिना के तट पर एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के कुछ ही समय बाद, घटना के सटीक क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेरिकी फाइटर जेट ने एक झटके में संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिकी प्रहार के बाद गुब्बारा टुकड़े-टुकड़े होकर समुद्र में गिर गया। रियल फोटोहोलिक नाम के इंस्टाग्राम यूजर द्वारा यह वीडियो कैप्चर किया गया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेरिका के लैंग्ली एयर फोर्स बेस से F-22 फाइटर जेट द्वारा एक मिसाइल द्वारा चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराया गया था।

🚨#BREAKING: Incredible HD footage of the Chinese surveillance balloon being shot down