आपदा की आहट: चीन में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप, नेपाल में फिर बाढ़ का अलर्ट; त्रिशूली इलाका कराया जा रहा खाली

विज्ञापन

चीन के सिचुआन प्रांत में शुक्रवार को 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद नेपाल में एक बार फिर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक, तिब्बत की तरफ पानी का बांध फिर टूटने की सूचना मिली है। इससे ऊपर से पानी का तेज बहाव आने और त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। खतरे को देखते हुए त्रिशूली इलाके को एक बार फिर खाली कराया जा रहा है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार, भूकंप सिचुआन प्रांत के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित लोंगचांग शहर में आया। चीनी मीडिया CGTN ने भी इसकी जानकारी दी है।