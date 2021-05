कोविड-19: 'वैक्सीन से ही हारेगा कोरोना' यूनिसेफ ने कहा- पोलियो के खतरनाक वायरस जैसा होगा हाल

पिछले करीब डेढ़ साल से दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाही जारी है। इन दिनों भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर की मार से जूझ रहा है। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने सोमवार को कहा कि कोविड वैक्सीन से जानलेवा वायरस कोरोना को परास्त किया जा सकेगा। यूनिसेफ ने कहा कि कोरोना वायरस का हाल भी पोलियो जैसे लोगों को अपंग बनाने वाले वायरस की तरह होगा।

