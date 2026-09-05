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पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव: ईरान के तीन तेल टैंकरों को अमेरिकी सेना ने किया तबाह, क्या है कार्रवाई की वजह?

Sat, 05 Sep 2026 08:15 PM IST
देवेश त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sat, 05 Sep 2026 08:15 PM IST
सार

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के बीच समुद्री क्षेत्र में टकराव तेज हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरान द्वारा अमेरिकी नौसेना के दो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद अमेरिकी बलों ने तीन ईरानी कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया।

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ईरान-अमेरिका टकराव - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पश्चिम एशिया में एक बार फिर से संघर्ष गहराता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने शनिवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज कर दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन कच्चे तेल ले जाने वाले टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह कार्रवाई ईरान की ओर से अमेरिकी नौसेना के दो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के कुछ घंटे बाद की गई।
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ईरान ने दो अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी युद्धपोत इन मिसाइलों से बचने में सफल रहे। इस हमले में किसी अमेरिकी सैन्यकर्मी के घायल होने की जानकारी नहीं है। अमेरिकी बलों ने ईरान के तीन कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया। यह कार्रवाई वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव में एक और बड़ी वृद्धि के तौर पर देखी जा रही है।
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सवाल: इस टकराव का असर समुद्री व्यापार पर क्या पड़ रहा है?
जवाब: क्षेत्र में पहले से ही वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ी है। तेल टैंकरों पर हमले से समुद्री परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ सकती है। 
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सवाल: होर्मुज जलडमरूमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
जवाब: होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया के तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
  • ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग से समुद्री यातायात को सीमित करने की कोशिश की है। इसके जवाब में अमेरिका ने नौवहन की सुरक्षा और ईरानी खतरों से निपटने के उद्देश्य से अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं।
  • दोनों देशों के बीच टकराव में समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बड़े मुद्दे बनकर सामने आए हैं। ईरानी तेल और समुद्री संपत्तियों को निशाना बनाकर अमेरिका तेहरान पर दबाव बढ़ाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा यह कार्रवाई भी है।

सवाल: अमेरिका की कार्रवाई का व्यापक उद्देश्य क्या है?
जवाब: ईरानी तेल और समुद्री संपत्तियों को निशाना बनाना तेहरान पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। हालांकि, तेल ले जाने वाले जहाजों पर हमले से क्षेत्र में समुद्री आवाजाही और जटिल हो सकती है।

सवाल: ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता क्यों बढ़ी है?
जवाब: तेल टैंकरों पर हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव से ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को भी और बढ़ा सकती है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने के साथ समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति अब संघर्ष के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो गए हैं।
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