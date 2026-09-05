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कीव पर तीन दिन के लिए रोके रूसी हमले: रूस-यूक्रेन युद्ध में नई पहल की क्या वजह, पुतिन ने क्यों दिया ये आदेश?

Sat, 05 Sep 2026 06:10 PM IST
देवेश त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मॉस्को
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मॉस्को Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sat, 05 Sep 2026 06:10 PM IST
सार

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कूटनीतिक गतिविधियां एक बार फिर तेज होती दिख रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी विशेष प्रतिनिधियों की यूक्रेन यात्रा की तैयारियों के बीच कीव पर तीन दिनों तक हमले रोकने का आदेश दिया है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस पहुंच चुके हैं और पुतिन से बातचीत करने वाले हैं।

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पुतिन से मुलाकात करेंगे विटकॉफ-कुशनर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को 6 सितंबर की मध्यरात्रि से कीव पर तीन दिनों तक हमले नहीं करने का आदेश दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी सरकारी मीडिया को यह जानकारी दी। पेस्कोव के अनुसार, यह अस्थायी रोक अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कीव यात्रा की तैयारियों से जुड़ी है।
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दोनों दूत रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कूटनीतिक प्रयास के तहत यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे। विटकॉफ और कुशनर शनिवार को मॉस्को पहुंचे हैं। वे पुतिन के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद दोनों के 6 सितंबर को कीव जाने की उम्मीद है।
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क्या रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों में मिलेगी छूट?
  • दोनों अमेरिकी दूतों का मॉस्को के सरकारी हवाई अड्डे पर रूसी राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रिएव ने स्वागत किया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, विटकॉफ, कुशनर और दिमित्रिएव को लेकर एक काफिला हवाई अड्डे से मॉस्को शहर की ओर रवाना हुआ।
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  • दिमित्रिएव इससे पहले भी पुतिन और अमेरिकी वार्ताकारों के बीच हुई बैठकों में शामिल रहे हैं। वह दोनों पक्षों के बीच रूस की यात्राओं में आए विराम के दौरान भी अमेरिकी वार्ताकारों के संपर्क में रहे। इस साल उन्होंने रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट दिलाने के लिए बातचीत में भी भूमिका निभाई थी।

सवाल: पुतिन और अमेरिकी दूतों के बीच बातचीत कब होगी?
जवाब: पुतिन शनिवार को विटकॉफ और कुशनर के साथ बातचीत करने वाले हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी नेता और अमेरिकी विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद मीडिया को जानकारी दी जाएगी। यह फैसला कीव पर रूसी हमलों में बढ़ोतरी के बीच आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात में कीव और बोरिस्पिल के हवाई अड्डों को जानबूझकर निशाना बनाया।

जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों का संबंध अमेरिकी दूतों के विमान से यूक्रेन पहुंचने की संभावना को लेकर चल रही चर्चाओं और तैयारियों से था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, "स्पष्ट रूप से, हवाई अड्डों पर रूस के ये हमले अमेरिकी पक्ष के विमान से यूक्रेन आने की संभावना को लेकर चल रही चर्चाओं और तैयारियों की प्रतिक्रिया हैं।"

सवाल: क्या यूक्रेन ने भी हमले रोकने की पेशकश की थी?
जवाब: जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी दूतों की यात्रा के दौरान यूक्रेन हवाई हमले रोक देगा। उन्होंने मॉस्को से भी ऐसा ही करने की अपील की थी। पुतिन के आदेश से पहले मॉस्को की ओर से इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूसी हवाई क्षेत्र से जुड़े अपने अभियानों में भी बदलाव करेगा। उनके अनुसार, यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों के कारण रूसी हवाई क्षेत्र खतरनाक हो गया है।

सवाल: हाल में यूक्रेन में रूसी हमले कितने तेज हुए हैं?
जवाब: हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन दोनों ने एक-दूसरे के इलाकों में लंबी दूरी के हमले बढ़ाए हैं। रूस के रातभर किए गए हमलों में यूक्रेन में पांच लोगों की मौत हुई। शुक्रवार को एक रूसी ड्रोन ने कीव में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू के मुख्यालय को भी निशाना बनाया। यह हमला यूक्रेन की राजधानी पर रूस के भारी हमलों के बीच हुआ।

सवाल: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अमेरिकी कोशिश कहां तक पहुंची है?
जवाब: युद्ध खत्म करने की अमेरिकी कोशिशों की रफ्तार धीमी हुई है। रूस और यूक्रेन संभावित समझौते की शर्तों को लेकर अब भी एक-दूसरे से काफी दूर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के पास एक नई और ठोस योजना है। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

सवाल: रूस की प्रमुख मांगें क्या हैं?
जवाब: क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा कि दो साल पहले दिए गए भाषण में पुतिन की ओर से रखी गई स्थिति अब भी "अडिग" है। इसमें यूक्रेन से रूस द्वारा दावा किए गए चार क्षेत्रों का पूरा इलाका छोड़ने और नाटो में शामिल होने की योजना त्यागने की मांग शामिल है।

सवाल: युद्ध के मोर्चे पर स्थिति कैसी है?
जवाब: करीब 1,250 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। रूस डोनबास के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश में धीरे-धीरे बढ़त बना रहा है। वहीं, फरवरी में हुई पिछली शांति वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के इलाकों में दूर तक हमले तेज किए हैं। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों और अन्य ठिकानों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए हैं। रूस यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है।


सवाल: आगे क्या होने की उम्मीद है?
जवाब: विटकॉफ और कुशनर शनिवार को मॉस्को में पुतिन से बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों के रविवार को कीव जाने की उम्मीद है। उनकी यात्रा को रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन के नए कूटनीतिक प्रयास के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।
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