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विदेश के समाचार: ट्रंप की धमकी- ब्याज दर कम नहीं, कई देशों से रोकेंगे व्यापार; टेस्ला की साइबरकैब की जांच होगी

Sat, 05 Sep 2026 05:27 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 05 Sep 2026 05:27 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
ट्रंप की धमकी,ब्याज दरें नहीं घटीं तो कई देशों से रोकेंगे व्यापार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें घटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका उन देशों से कारोबार बंद कर देगा, जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है।
अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके अलावा मैक्सिको और वियतनाम के साथ भी बड़ा घाटा है। अमेरिका का कुल वैश्विक व्यापार घाटा करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर है। ट्रंप का बयान अगस्त के 1.62 लाख नए रोजगार के आंकड़े जारी होने के बाद आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर ट्रंप व्यापार रोकते हैं तो नए आपूर्तिकर्ता तलाशना मुश्किल होगा। अमेरिका में महंगाई घटने के बजाय और बढ़ सकती है। 
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टेस्ला की साइबरकैब की जांच शुरू
अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को टेस्ला की स्वायत्त साइबरकैब के प्रमाणन की जांच शुरू की। एजेंसी देख रही है कि उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने संघीय मोटर वाहन सुरक्षा मानकों का पालन साबित करने के लिए किन प्रक्रियाओं और तकनीकी आंकड़ों का इस्तेमाल किया। जांच 1,000 तक साइबरकैब से जुड़ी है। टेस्ला ने बृहस्पतिवार को ऑस्टिन, टेक्सास में सीमित संख्या में साइबरकैब की व्यावसायिक सेवा शुरू की थी। इन वाहनों में स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक पैडल, एक्सेलेरेटर पैडल और शीशे जैसे पारंपरिक मानवीय नियंत्रण नहीं हैं। एजेंसी ने कहा कि टेस्ला ने ऐसे वाहन के लिए छूट का आवेदन नहीं किया था।
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अमेरिका ने तुर्किये के बैंक, दो कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने तुर्किये के एक छोटे इन्वेस्टमेंट बैंक और उसकी दो सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। यह कदम ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन के अभियान का हिस्सा है। यह पहली बार है जब नाटो सहयोगी देश के किसी बैंक पर कार्रवाई की गई है। ट्रेजरी विभाग ने बताया कि उसने इस्तांबुल स्थित गोल्डन ग्लोबल यातिरीम बंकासी एनोनिम सिरकेती, एसेट मैनेजर गोल्डन ग्लोबल पोर्टफोय योनेतिमी एनोनिम सिरकेती और एसेट लीजिंग कंपनी गोल्डन ग्लोबल वारलिक किरालामा एनोनिम सिरकेती को चीन और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बीच व्यापार में मदद करने के लिए पाबंदी लगाई है।
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