विदेश के समाचार: ट्रंप की धमकी- ब्याज दर कम नहीं, कई देशों से रोकेंगे व्यापार; टेस्ला की साइबरकैब की जांच होगी

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें घटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका उन देशों से कारोबार बंद कर देगा, जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है।अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके अलावा मैक्सिको और वियतनाम के साथ भी बड़ा घाटा है। अमेरिका का कुल वैश्विक व्यापार घाटा करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर है। ट्रंप का बयान अगस्त के 1.62 लाख नए रोजगार के आंकड़े जारी होने के बाद आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर ट्रंप व्यापार रोकते हैं तो नए आपूर्तिकर्ता तलाशना मुश्किल होगा। अमेरिका में महंगाई घटने के बजाय और बढ़ सकती है।अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को टेस्ला की स्वायत्त साइबरकैब के प्रमाणन की जांच शुरू की। एजेंसी देख रही है कि उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने संघीय मोटर वाहन सुरक्षा मानकों का पालन साबित करने के लिए किन प्रक्रियाओं और तकनीकी आंकड़ों का इस्तेमाल किया। जांच 1,000 तक साइबरकैब से जुड़ी है। टेस्ला ने बृहस्पतिवार को ऑस्टिन, टेक्सास में सीमित संख्या में साइबरकैब की व्यावसायिक सेवा शुरू की थी। इन वाहनों में स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक पैडल, एक्सेलेरेटर पैडल और शीशे जैसे पारंपरिक मानवीय नियंत्रण नहीं हैं। एजेंसी ने कहा कि टेस्ला ने ऐसे वाहन के लिए छूट का आवेदन नहीं किया था।