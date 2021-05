अमेरिका: वैज्ञानिक पीटर हॉटेज ने कहा- भारतीय टीके ने दुनिया को घातक कोरोना वायरस से बचाया

{"_id":"60ac0b42feae997a707aeb2b","slug":"us-scientist-dr-peter-hotez-says-covid19-vaccine-rollout-by-india-has-rescued-the-world-from-corona-pandemic","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u093e: \u0935\u0948\u091c\u094d\u091e\u093e\u0928\u093f\u0915 \u092a\u0940\u091f\u0930 \u0939\u0949\u091f\u0947\u091c \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e- \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u091f\u0940\u0915\u0947 \u0928\u0947 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u094b \u0918\u093e\u0924\u0915 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u093e\u092f\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: देव कश्यप Updated Tue, 25 May 2021 02:00 AM IST