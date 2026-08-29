बाढ़ में बहकर आया बैंक लॉकर: नेपाल में लोगों ने निकाले 92.68 लाख, 29 गिरफ्तार; त्रिशूली से धादिंग तक क्या हुआ?

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मामला नेपाल के धादिंग जिले का है। बाढ़ की शुरुआत रासुवा क्षेत्रों में हुई। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पानी का बहाव बढ़ गया। इसका असर त्रिशूली नदी पर भी पड़ा। नदी का बहाव तेज हो गया। इसी दौरान एक बैंक का लॉकर पानी के तेज बहाव में बह गया। लॉकर बहता हुआ धादिंग इलाके तक पहुंच गया। यहीं से पूरा मामला सामने आया।धादिंग में लोगों ने बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया लॉकर देखा। इसके बाद उसे खोलने की कोशिश शुरू हुई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 29 लोग लॉकर से नकदी निकाल रहे थे। यानी मामला सिर्फ लॉकर मिलने तक सीमित नहीं रहा। लॉकर के अंदर रखे पैसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त गश्ती टीम वहां पहुंच गई।संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की और 29 संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से 9,268,505 नेपाली रुपये बरामद किए। भारतीय संख्या पद्धति में यह रकम 92,68,505 रुपये, यानी करीब 92.68 लाख नेपाली रुपये बैठती है।नेपाल पुलिस के प्रवक्ता पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) अबी नारायण काफ्ले के मुताबिक, सभी 29 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें धादिंग जिला पुलिस कार्यालय में रखा गया है। वहां मामले की आगे जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।उपलब्ध जानकारी में बैंक का नाम नहीं बताया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकर किस शाखा से जुड़ा था। इतना जरूर सामने आया है कि बाढ़ के पानी में बहकर लॉकर त्रिशूली नदी के रास्ते धादिंग पहुंचा। वहां लोगों ने उसे खोलकर नकदी निकालने की कोशिश की। इसलिए बैंक और लॉकर से जुड़ी बाकी जानकारी के लिए जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा।दूसरी ओर, नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान नारायणी नदी से बहकर आई एक मृत महिला के शव से सोने की बालियां चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चितवन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों, मदन गुरुंग (25 वर्ष) और उमेश चौधरी (38 वर्ष) को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 41 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी महिला के शव को पानी से खींचकर उसके कानों से सोने के गहने लूटते नजर आ रहे थे, जबकि वहां मौजूद अन्य लोग इसे रोकने के बजाय मूकदर्शक बनकर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे।नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिर्फ राहत और बचाव ही चुनौती नहीं है। आपदा के दौरान खाली या क्षतिग्रस्त संपत्तियों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल बन जाती है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमें ऐसे इलाकों में नजर रख रही हैं। मकसद चोरी, लूट और तोड़फोड़ को रोकना है। सरकारी संपत्तियों के साथ व्यावसायिक और निजी संपत्तियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।