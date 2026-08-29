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बाढ़ में बहकर आया बैंक लॉकर: नेपाल में लोगों ने निकाले 92.68 लाख, 29 गिरफ्तार; त्रिशूली से धादिंग तक क्या हुआ?

Sat, 29 Aug 2026 03:25 PM IST
राकेश कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 29 Aug 2026 03:25 PM IST
सार

नेपाल की भीषण बाढ़ में एक बैंक का लॉकर पानी के तेज बहाव में बहकर धादिंग पहुंच गया। लॉकर मिलने के बाद 29 लोग उसे खोलकर नकदी निकाल रहे थे। सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को पकड़ लिया और 92,68,505 रुपये बरामद किए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चोरी और लूट रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और गश्त बढ़ा दी है।
 

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nepal flood bank vault 92 lakh cash 29 arrested
नेपाल में बैंक लॉकर लूटने वाले लोग गिरफ्तार - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल में भीषण बाढ़ के बीच एक बैंक का लॉकर पानी में बहकर धादिंग पहुंच गया। लॉकर लोगों के हाथ लगा तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। इसके अंदर रखी नकदी निकालने के दौरान 29 लोग पकड़े गए। पुलिस ने मौके से 92,68,505 रुपये बरामद किए हैं।
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रासुवा और ऊपरी इलाकों में आई भीषण बाढ़
मामला नेपाल के धादिंग जिले का है। बाढ़ की शुरुआत रासुवा क्षेत्रों में हुई। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पानी का बहाव बढ़ गया। इसका असर त्रिशूली नदी पर भी पड़ा। नदी का बहाव तेज हो गया। इसी दौरान एक बैंक का लॉकर पानी के तेज बहाव में बह गया। लॉकर बहता हुआ धादिंग इलाके तक पहुंच गया। यहीं से पूरा मामला सामने आया।
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लोगों को मिला लॉकर, फिर तोड़ दिया
धादिंग में लोगों ने बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया लॉकर देखा। इसके बाद उसे खोलने की कोशिश शुरू हुई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 29 लोग लॉकर से नकदी निकाल रहे थे। यानी मामला सिर्फ लॉकर मिलने तक सीमित नहीं रहा। लॉकर के अंदर रखे पैसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त गश्ती टीम वहां पहुंच गई।
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कैश निकालते हुए 29 लोग पकड़े गए
संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की और 29 संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से 9,268,505 नेपाली रुपये बरामद किए। भारतीय संख्या पद्धति में यह रकम 92,68,505 रुपये, यानी करीब 92.68 लाख नेपाली रुपये बैठती है।

यह भी पढ़ें: वीडियो में दिख रहा खौफनाक मंजर: भारत-चीन सीमा पर मंडरा रहा नेपाल बाढ़ जैसा खतरा, बांध के ऊपर तक लबालब भरा पानी

हिरासत में सभी 29 लोग
नेपाल पुलिस के प्रवक्ता पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) अबी नारायण काफ्ले के मुताबिक, सभी 29 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें धादिंग जिला पुलिस कार्यालय में रखा गया है। वहां मामले की आगे जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

किस बैंक का था लॉकर?
उपलब्ध जानकारी में बैंक का नाम नहीं बताया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकर किस शाखा से जुड़ा था। इतना जरूर सामने आया है कि बाढ़ के पानी में बहकर लॉकर त्रिशूली नदी के रास्ते धादिंग पहुंचा। वहां लोगों ने उसे खोलकर नकदी निकालने की कोशिश की। इसलिए बैंक और लॉकर से जुड़ी बाकी जानकारी के लिए जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा।

मृत महिला के शव से सोने की बालियां चुराने वाले गिरफ्तार
दूसरी ओर, नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान नारायणी नदी से बहकर आई एक मृत महिला के शव से सोने की बालियां चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चितवन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों, मदन गुरुंग (25 वर्ष) और उमेश चौधरी (38 वर्ष) को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है।


सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 41 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी महिला के शव को पानी से खींचकर उसके कानों से सोने के गहने लूटते नजर आ रहे थे, जबकि वहां मौजूद अन्य लोग इसे रोकने के बजाय मूकदर्शक बनकर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। 

बाढ़ के बीच पुलिस के सामने बड़ी चुनौती
नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिर्फ राहत और बचाव ही चुनौती नहीं है। आपदा के दौरान खाली या क्षतिग्रस्त संपत्तियों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल बन जाती है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमें ऐसे इलाकों में नजर रख रही हैं। मकसद चोरी, लूट और तोड़फोड़ को रोकना है। सरकारी संपत्तियों के साथ व्यावसायिक और निजी संपत्तियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
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