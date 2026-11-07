'हार का ठीकरा ईरान पर और नजर राष्ट्रपति की कुर्सी पर': पूर्व एनएसए का दावा; ट्रंप से दूरी बना रहे हैं वेंस?

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जॉन बोल्टन ने जेडी वेंस के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध ही रिपब्लिकन पार्टी की हार की एकमात्र वजह थी। उन्होंने कहा कि जनता सिर्फ एक मुद्दे से नाराज नहीं थी, बल्कि उनकी नाराजगी की असली वजह देश की अर्थव्यवस्था, लगातार बढ़ती महंगाई और ट्रंप की टैक्स पॉलिसी यानी टैरिफ थीं। मतदाताओं ने 2024 के चुनाव में ट्रंप पर भरोसा जताया था कि वे बाइडन-हैरिस प्रशासन की तुलना में अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ट्रंप प्रशासन इन उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा। इसके अलावा, ईरान के साथ चले संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई और ट्रंप ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के शानदार प्रदर्शन को बोल्टन ने ट्रंप की लीडरशिप शैली के खिलाफ जनता का एक कड़ा और तीखा गुस्सा बताया है। उनका मानना है कि पिछले दस वर्षों से ट्रंप का काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है, वे किसी के साथ मिलकर काम करने के बजाय खुद को जनता का सीधा प्रतिनिधि मानते हैं और अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद भी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ट्रंप अपने कार्यकाल के बाकी बचे दो वर्षों में अपने काम करने के इस अंदाज में कोई बदलाव करेंगे। इसके साथ ही, अब डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली नई कांग्रेस ट्रंप प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच भी शुरू कर सकती है।अमेरिका के इन घरेलू राजनीतिक हालातों और उठापटक का सीधा असर देश की विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। जॉन बोल्टन ने आशंका जताई है कि वाशिंगटन में चल रहे अंदरूनी राजनीतिक ड्रामे की वजह से विदेश नीति के अहम मुद्दे पूरी तरह पीछे छूट जाएंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को उठाना पड़ सकता है, खासकर तब जब दोनों देशों को चीन के मोर्च पर मिलकर रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग तथा साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर होने वाली महत्वपूर्ण चर्चाएं घरेलू राजनीतिक विवादों की भेंट चढ़ सकती हैं, जबकि चीन के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते दखल से निपटने के लिए दोनों देशों का मिलकर काम करना बेहद जरूरी है।