अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती: 5.3 तीव्रता का आया भूकंप, 126KM गहराई में था केंद्र; नुकसान की खबर नहीं
अफगानिस्तान में गुरुवार सुबह 6:59 बजे 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 126 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इस भूकंप के बाद अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं है।
विस्तार
EQ of M: 5.3, On: 01/10/2026 06:59:20 IST, Lat: 35.981 N, Long: 68.700 E, Depth: 126 Km, Location: Afghanistan.
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