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अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती: 5.3 तीव्रता का आया भूकंप, 126KM गहराई में था केंद्र; नुकसान की खबर नहीं

Thu, 01 Oct 2026 08:15 AM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काबुल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काबुल Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 01 Oct 2026 08:15 AM IST
सार

अफगानिस्तान में गुरुवार सुबह 6:59 बजे 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 126 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इस भूकंप के बाद अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

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Afghanistan shaken early in the morning: 5.3 magnitude earthquake strikes; epicenter at a depth of 126 km.
अफगानिस्तान में आया भूकंप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अफगानिस्तान में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 रही। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 6:59 बजे आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान में 35.981 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68.700 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। भूकंप की गहराई जमीन से करीब 126 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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