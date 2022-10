US: पूर्व रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर का 68 साल की उम्र में निधन, भारत-अमेरिका सुरक्षा साझेदारी के थे निर्माता

अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर का सोमवार को निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। कार्टर को आधुनिक भारत-अमेरिका सुरक्षा साझेदारी के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एश्टन कार्टर का सोमवार शाम हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। कार्टर ने ओबामा प्रशासन के अंतिम दो वर्ष 2015 से 2017 तक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था।

A great loss, not only to his country, but to his many friends across the world. My condolences to his family.