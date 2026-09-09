नेपाल: त्रासदी के बाद बिगड़ा चीन के साथ व्यापार का गणित, त्योहारों से पहले सप्लाई पर संकट; अबतक कितना नुकसान?

नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई भयानक अचानक बाढ़ ने चीन के साथ व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे त्योहारों के मौसम से पहले चीनी सामान की समय पर सप्लाई और उनकी कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह जानकारी बुधवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है।

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