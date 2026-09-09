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एक्सप्लेनर: सिंगापुर के PM का वेतन दुनिया में सर्वाधिक, ट्रंप-जिनपिंग को कितना मिलता है, मोदी-मुर्मू का क्या?

Wed, 09 Sep 2026 05:23 PM IST
रिया दुबे स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: रिया दुबे Updated Wed, 09 Sep 2026 05:23 PM IST
सार

सिंगापुर में 15 साल बाद प्रधानमंत्री की सैलरी में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके बाद सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं को कितना वेतन मिलता है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, चीन के शी जिनपिंग, भारत के नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू से लेकर पड़ोसी देशों के नेताओं की सैलरी में कितना अंतर है? आइए विस्तार से जानते हैं। 

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Explainer: Singapore PM Has the World’s Highest Salar, What Do Trump, Xi, Modi & Murmu Earn?
वेतन का अलग-अलग हिसाब - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंगापुर ने 15 साल बाद अपने नेताओं के वेतन में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के चलते सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। फैसला लागू होने के बाद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 3.6  मिलियन सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। 

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सिंगापुर सरकार के इस फैसले के बाद अलग-अलग देशों के राष्ट्रअध्यक्षों के वेतन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया में अलग-अलग देशों के राष्ट्रध्यक्षों को कहां कितना वेतन मिलता है? सिंगापुर में बदलाव के बाद यहां वेतन में क्या बदलाव होगा?  भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? कहां राष्ट्रअध्यक्ष का वेतन सबसे ज्यादा है? अमेरिका-चीन जैसे देशों का क्या हाल है? भारत के पड़ोसी देशों में राष्ट्राध्यक्ष कितना वेतन पाते हैं? आइये जानते हैं...

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सिंगापुर में क्या फैसला लिया गया?

सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा शहर-देश है। क्षेत्रफल छोटा होने के बावजूद सिंगापुर दुनिया के प्रमुख वित्तीय और कारोबारी केंद्रों में गिना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था में व्यापार, सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी भूमिका है। यह देश 9 अगस्त 1965 को स्वतंत्र हुआ था और यहां संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्ल्डओमीटर के अनुसार, सिंगापुर की आबादी करीब 59.17 लाख है। 2026 में सिंगापुर की नाममात्र जीडीपी करीब 659.57 अरब डॉलर है।

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सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने संसद में बताया कि राजनीतिक नेताओं के वेतन में बदलाव किया जाएगा। उनकी बेंचमार्क सालाना रिम्यूनरेशन 22 लाख सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 36 लाख सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। यह करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी है। नई व्यवस्था 15 अक्तूबर 2026 से लागू होगी।

36 लाख सिंगापुर डॉलर की यह रकम करीब 28.5 लाख डॉलर सालाना बैठती है। 9 सितंबर 2026 की करीब ₹94.82 प्रति डॉलर की दर से इसे लगभग 27 करोड़ रुपये सालाना माना जा सकता है।

उप प्रधानमंत्री की बेंचमार्क रिम्यूनरेशन भी 18.7 लाख से बढ़कर 30.6 लाख सिंगापुर डॉलर होगी। वहीं कैबिनेट मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और जिम्मेदारियों के आधार पर 18 लाख से 28.8 लाख सिंगापुर डॉलर के बीच मिलेंगे।

यह बदलाव एक स्वतंत्र समिति की समीक्षा के बाद किया गया है। इस समिति को दिसंबर 2025 में नियुक्त किया गया था। सरकार का कहना है कि राजनीतिक पदों का वेतन प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, ताकि योग्य और सक्षम लोग राजनीति में आने से पीछे न हटें।

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सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग - फोटो : Amar Ujala

सिंगापुर में नेताओं को इतनी ज्यादा सैलरी क्यों?

सिंगापुर सरकार लंबे समय से राजनीतिक नेताओं को ज्यादा वेतन देने के पीछे कई तर्क देती रही है। उसका कहना है कि ऊंची सैलरी से निजी क्षेत्र के सक्षम लोगों को सार्वजनिक सेवा में आने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही इससे अच्छे प्रशासन को बनाए रखने और भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, सिंगापुर में नेताओं की ऊंची सैलरी हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है। आम लोगों की कमाई और राजनीतिक नेताओं के वेतन में बड़ा अंतर होने के कारण इस पर चर्चा होती रही है।

2025 में सिंगापुर की मध्य मासिक आय 5,775 सिंगापुर डॉलर थी। ऐसे में राजनीतिक नेताओं को मिलने वाला वेतन आम लोगों की आय की तुलना में काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने अपनी सैलरी में हुई पूरी बढ़ोतरी को अपने कार्यकाल के अगले पांच साल तक अच्छे कार्यों के लिए दान करने की बात कही है।

सिंगापुर में इससे पहले कब बढ़ी थी सैलरी?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर में राजनीतिक नेताओं की सैलरी में इससे पहले 2012 में बदलाव किया गया था। उस समय मंत्रियों की सैलरी में 36 फीसदी कटौती की गई थी। इसका मकसद सार्वजनिक असंतोष को दूर करना था।

इसके बाद 2017 में भी वेतन की समीक्षा हुई, लेकिन सैलरी बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया। 2023 में होने वाली समीक्षा को आर्थिक अनिश्चितता के कारण टाल दिया गया था। अब 2026 की समीक्षा के बाद राजनीतिक नेताओं के वेतन में बढ़ोतरी की गई है।

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नेताओं के वेतन - फोटो : Amar Ujala

दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं की सैलरी कितनी है?

पॉलिटिकल सैलरीस के आंकड़ों के अनुसार हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली की सालाना सैलरी करीब 7.19 लाख डॉलर यानी लगभग 6.8 करोड़ रुपये है। हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, इसलिए यह स्वतंत्र देश नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की सैलरी की तुलना में इसे शामिल किया जाता है। 

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन की सालाना सैलरी करीब 6.06 लाख डॉलर यानी लगभग 5.75 करोड़ रुपये है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल एक साल का होता है और राष्ट्रपति का चुनाव सात सदस्यीय फेडरल काउंसिल में से किया जाता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सालाना चार लाख डॉलर यानी करीब 3.8 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह राष्ट्रपति की बेस सैलरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति को 50 हजार डॉलर का खर्च भत्ता और यात्रा व मनोरंजन से जुड़े भत्ते भी मिलते हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेस सैलरी करीब 22 हजार डॉलर यानी लगभग 20.9 लाख रुपये सालाना है। 2015 में चीन में राष्ट्रपति समेत छह अन्य वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की बेस सैलरी में 62 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी।

जी 7 देशों के नेताओं की सैलरी कितनी है?

  • दुनिया की सात बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह जी 7 के देशों में भी नेताओं की सैलरी में काफी अंतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन जहां करीब चार लाख डॉलर है।
  • जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बेस सैलरी करीब 3.66 लाख डॉलर यानी लगभग 3.47 करोड़ रुपये सालाना है।
  • कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बेस सैलरी करीब 3.07 लाख डॉलर यानी लगभग 2.91 करोड़ रुपये सालाना है। प्रधानमंत्री को सांसद के रूप में मिलने वाली सैलरी के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए अतिरिक्त भुगतान भी मिलता है।
  • जापान के प्रधानमंत्री की बेस सैलरी करीब 2.5 लाख डॉलर यानी लगभग 2.37 करोड़ रुपये सालाना है। जापान में शीर्ष राजनीतिक पदों की सैलरी कानूनी व्यवस्था के तहत तय की जाती है।
  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम  की सालाना सैलरी करीब 2.3 लाख डॉलर यानी लगभग 2.18 करोड़ रुपये है। इसमें सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन और प्रधानमंत्री पद के लिए मिलने वाला अतिरिक्त मंत्री स्तरीय वेतन शामिल है।
  • फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बेस सैलरी करीब 1.70 लाख डॉलर यानी लगभग 1.61 करोड़ रुपये सालाना है।
  • वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बेस सैलरी करीब 91,100 डॉलर यानी लगभग 86 लाख रुपये सालाना है।

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वेतन - फोटो : Amar Ujala

भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 2.33 लाख रुपये प्रति माह, यानी लगभग 27.96 लाख रुपये सालाना मिलते हैं। इसमें ₹1 लाख मासिक वेतन, ₹70 हजार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, ₹60 हजार कार्यालय खर्च भत्ता और ₹3 हजार प्रधानमंत्री का सत्कार भत्ता शामिल है। कार्यालय खर्च भत्ते के ₹60 हजार में ₹20 हजार ऑफिस खर्च और ₹40 हजार सचिवीय सहायता के लिए हैं। इसके अलावा ₹2,000 प्रतिदिन का दैनिक भत्ता अलग से मिलता है। प्रधानमंत्री को आधिकारिक आवास और सुरक्षा समेत दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हर महीने 5 लाख रुपये वेतन मिलता है। यानी उनकी सालाना सैलरी 60 लाख रुपये है। राष्ट्रपति का वेतन राष्ट्रपति के परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 के तहत तय होता है।

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नेताओं के वेतन - फोटो : Amar Ujala

पड़ोसी देशों के नेताओं की कितनी सैलरी?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मासिक सैलरी करीब 5.5 लाख पाकिस्तानी रुपये है। उनकी सालाना सैलरी 60 लाख पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा उन्हें आधिकारिक आवास, वाहन, सुरक्षा और प्रधानमंत्री आवास से जुड़े खर्च जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

  • मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सालाना सैलरी 93,100 डॉलर यानी करीब 88.3 लाख रुपये है।
  • भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे की सालाना सैलरी 24,300 डॉलर यानी करीब 23 लाख रुपये है।
  • बांग्लादेश के राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की सालाना सैलरी 11,700 डॉलर यानी करीब 11.1 लाख रुपये है।
  • वहीं श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या की सालाना सैलरी 3,500 डॉलर यानी करीब 3.3 लाख रुपये है।
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