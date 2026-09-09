एक्सप्लेनर: सिंगापुर के PM का वेतन दुनिया में सर्वाधिक, ट्रंप-जिनपिंग को कितना मिलता है, मोदी-मुर्मू का क्या?

सिंगापुर ने 15 साल बाद अपने नेताओं के वेतन में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के चलते सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। फैसला लागू होने के बाद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर हो जाएगी।

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सिंगापुर में क्या फैसला लिया गया?

सिंगापुर सरकार के इस फैसले के बाद अलग-अलग देशों के राष्ट्रअध्यक्षों के वेतन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया में अलग-अलग देशों के राष्ट्रध्यक्षों को कहां कितना वेतन मिलता है? सिंगापुर में बदलाव के बाद यहां वेतन में क्या बदलाव होगा? भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? कहां राष्ट्रअध्यक्ष का वेतन सबसे ज्यादा है? अमेरिका-चीन जैसे देशों का क्या हाल है? भारत के पड़ोसी देशों में राष्ट्राध्यक्ष कितना वेतन पाते हैं? आइये जानते हैं...

सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा शहर-देश है। क्षेत्रफल छोटा होने के बावजूद सिंगापुर दुनिया के प्रमुख वित्तीय और कारोबारी केंद्रों में गिना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था में व्यापार, सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी भूमिका है। यह देश 9 अगस्त 1965 को स्वतंत्र हुआ था और यहां संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्ल्डओमीटर के अनुसार, सिंगापुर की आबादी करीब 59.17 लाख है। 2026 में सिंगापुर की नाममात्र जीडीपी करीब 659.57 अरब डॉलर है।

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सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने संसद में बताया कि राजनीतिक नेताओं के वेतन में बदलाव किया जाएगा। उनकी बेंचमार्क सालाना रिम्यूनरेशन 22 लाख सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 36 लाख सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। यह करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी है। नई व्यवस्था 15 अक्तूबर 2026 से लागू होगी।36 लाख सिंगापुर डॉलर की यह रकम करीब 28.5 लाख डॉलर सालाना बैठती है। 9 सितंबर 2026 की करीब ₹94.82 प्रति डॉलर की दर से इसे लगभग 27 करोड़ रुपये सालाना माना जा सकता है।उप प्रधानमंत्री की बेंचमार्क रिम्यूनरेशन भी 18.7 लाख से बढ़कर 30.6 लाख सिंगापुर डॉलर होगी। वहीं कैबिनेट मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और जिम्मेदारियों के आधार पर 18 लाख से 28.8 लाख सिंगापुर डॉलर के बीच मिलेंगे।यह बदलाव एक स्वतंत्र समिति की समीक्षा के बाद किया गया है। इस समिति को दिसंबर 2025 में नियुक्त किया गया था। सरकार का कहना है कि राजनीतिक पदों का वेतन प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, ताकि योग्य और सक्षम लोग राजनीति में आने से पीछे न हटें।