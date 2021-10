{"_id":"6163b2d48ebc3e0c52473d11","slug":"us-ex-president-donald-trump-advisor-fiona-hill-reveals-i-was-known-as-the-russia-bitch-by-the-officials","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमेरिका: पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सलाहकार को भी झेलनी पड़ी थी नस्लवादी टिप्पणी, 'रसियन बिच' कहकर बुलाते थे व्हाइट हाउस के अधिकारी","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Mon, 11 Oct 2021

सार फिओमा हिल ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में काम किया है। उन्होंने ट्रंप पर चलाए गए महाभियोग के समय गवाही भी दी थी।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व तत्कालीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप उनकी ही पूर्व सलाहकार फिओना हिल की ओर से लगाए गए हैं। हिल ने खुलासा किया की उन्हें व्हाइट हाउस के अधिकारी 'रसियन बिच' कहकर बुलाते थे। एक मीडिया हाउस को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया था। हिल ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यूरोपियन व रूसी मामलों की वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम किया है।



हिल ने बताया कि अगर आप महिला हैं और तत्कालिक दल में नहीं हैं तो आप उनके लिए कुछ नहीं हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान कि, 'वह मुझे नहीं जानते', ने इसको साबित भी कर दिया है।



महिलाएं सिर्फ देखने की चीज थीं

फिओना हिल ने हाल ही में जारी किए अपने संस्मरण 'There is nothing for you here' में कहा है कि ट्रंप और उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए महिलाएं सिर्फ एक देखने की चीज थीं। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि आप क्या हैं और आपने क्या किया है।



ट्रंप के महाभियोग के दौरान दी थी गवाही

नवंबर 2019 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया था, तब हिल प्रमुख रूप से सामने आईं थीं। सुनवाई के दौरान उन्होंने गवाही दी थी कि 2016 के अमेरिकी चुनावों में रूस नहीं यूक्रेन ने हस्तक्षेप किया था। हिल उन दो गवाहों में शामिल थीं, जिसने इंटेलिजेंस कमेटी के सामने ट्रंप के महाभियोग के समय में गवाही दी थी।