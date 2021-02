अमेरिकी सांसदों ने पाक राजदूत को किया तलब, कहा- डेनियल पर्ल के हत्यारे की रिहाई मामले की पूरी समीक्षा

अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे अहमद उमर सईद शेख को जेल की बजाय सेफ हाउस में रखा है, जहां उसे तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान को तलब किया। इस दौरान, अमेरिकी सांसदों ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान सरकार से डेनियल पर्ल के हत्यारे की रिहाई मामले की पूरी समक्षी करने को कहा है।

US Congress members issue a statement to the Pakistan ambassador Asad Majeed Khan urging the Government of Pakistan to undertake 'a full review of the acquittal in the case of Daniel Pearl.' pic.twitter.com/fu0KXD93zD