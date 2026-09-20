एआई नहीं बनेगा हत्यारा, खतरा उसके इस्तेमाल से: बैंक हैकिंग से डीपफेक तक, जानें इंसान ने कैसे बढ़ाया जोखिम

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nक्या एआई मेरा बैंक अकाउंट हैक कर सकता है? : एआई खुद अपने आप बैंक के मुख्य सुरक्षा तंत्र या एन्क्रिप्शन को सीधे तोड़कर बैंक अकाउंट खाली नहीं करता। इसका इस्तेमाल करके साइबर अपराधी बेहद सटीक और इंसानी भाषा जैसे लगने वाले ‘सोशल इंजीनियरिंग’ और ‘फ़िशिंग’ मैसेज तैयार कर रहे हैं। एआई-जनरेटेड वॉइस क्लोनिंग और डीपफेक की मदद से जालसाज आपके किसी परिचित या बैंक अधिकारी बनकर आपको गुमराह कर सकते हैं। सबसे तात्कालिक चिंताएं क्या हैं? चुनाव, स्वास्थ्य व सामाजिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें और डीपफेक फैलाना।शुरुआती स्तर के हैकर्स भी एआई की मदद से जटिल मैलवेयर कोड लिख पा रहे हैं। की मदद से जालसाज आपके किसी परिचित या बैंक अधिकारी बनकर आपको गुमराह कर सकते हैं।एआई मॉडल अपने निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं? : वर्तमान एआई मॉडल कई बार ऐसी चीजें बनाकर जवाब देते हैं जो पूरी तरह सही नहीं होतीं । जब एआई को जटिल काम खुद हल करने के लिए ‘एजेंटिक एआई’ के रूप में स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह कई बार ऐसे तरीके अपनाता है जो उसके डेवलपर्स ने तय नहीं किए होते।