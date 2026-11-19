चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में गुरुवार को दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाले देशों की बैठक हुई। आधुनिक समय में अमेरिका, चीन और रूस की यह पहली त्रिपक्षीय बैठक रही। चीन के शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) सम्मेलन से इतर आयोजित बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

2. यूक्रेन और ईरान के युद्ध तीनों देशों की तरफ से जो साझा बयान जारी किया गया है, उसमें कहीं भी रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्ध का जिक्र नहीं मिलता। हालांकि, ट्रंप-शी की बैठक में यूक्रेन और ईरान दोनों संघर्षों की चर्चा की बात सामने आई।



उधर रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन तीनों नेताओं की बैठक का मुख्य मुद्दा नहीं था। हालांकि, उन्होंने बैठक में यूक्रेन का जिक्र न होने से इनकार भी नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अब तक इस बैठक से जुड़ा आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया है।



यूक्रेन युद्ध: इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन या उसके पश्चिमी सहयोगियों की मौजूदगी के बिना ही युद्ध समाप्त करने को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि वे और अन्य पक्ष इस युद्ध का अंत देखना चाहते हैं, वहीं पुतिन ने भी क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के तहत यूक्रेन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा।



ईरान संघर्ष: ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध और इसके वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे।