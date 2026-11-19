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चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा के दौरान जनरल धीरज सेठ ने प्राग स्थित चेक सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ मुख्यालय का भी दौरा किया। यहां उन्होंने चेक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने चेक सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पेट्र चेपेल्का से भी बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य अधिकारियों के आपसी अनुभव साझा करने पर चर्चा हुई।बैठक में बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात पर भी विचार किया गया। जनरल सेठ ने मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने उन सैनिकों की याद में पुष्पचक्र अर्पित किया, जिन्होंने अपने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।चेक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनरल धीरज सेठ को 'होराइजन 2035: लैंड वारफेयर मॉडर्नाइजेशन एंड फ्यूचर रेडीनेस ऑफ द चेक आर्म्ड फोर्सेज' विषय पर जानकारी दी। इसमें चेक सेना की भविष्य की सैन्य तैयारियों के बारे में बताया गया। चर्चा में आधुनिक युद्ध के बदलते तौर-तरीकों, नई तकनीक के इस्तेमाल और सैन्य क्षमता को मजबूत बनाने जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके जरिए चेक सेना की भविष्य की जरूरतों और तैयारियों को समझने का अवसर मिला।जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को ब्रनो स्थित डिफेंस यूनिवर्सिटी के रेक्टर-कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जान फारलिक से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने चेक गणराज्य के संयुक्त रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु रक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संचालन सहायता विभाग के निदेशक कर्नल यारोस्लाव रयबाक से बातचीत की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खास तौर पर सैन्य शिक्षा, प्रशिक्षण और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशे गए।जनरल धीरज सेठ 16 से 19 नवंबर तक चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह सोमवार को प्राग पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर चेक गणराज्य में भारत के राजदूत रवीश कुमार ने उन्हें दोनों देशों के संबंधों की जानकारी दी। इस दौरान रक्षा सहयोग और औद्योगिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पूरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और चेक गणराज्य के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना, सैन्य सहयोग बढ़ाना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है।