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भारत में रजिस्टर्ड सभी विमान पाकिस्तान के एयरस्पेस से नहीं गुजर सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के मालिकाना हक वाले और उनके संचालन में शामिल विमान भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।

विज्ञापन विज्ञापन भारतीय एयरलाइंस की ओर से लीज पर लिए गए विमानों को भी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय सैन्य विमानों पर भी यह रोक लागू रहेगी।

पाकिस्तान की ओर से बढ़ाई गई पाबंदी केवल भारत में रजिस्टर्ड विमानों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में भारतीय एयरलाइंस के वे विमान भी आएंगे, जिनका मालिकाना हक किसी भारतीय कंपनी के पास है या जिन्हें भारतीय एयरलाइंस संचालित अथवा लीज पर लेकर इस्तेमाल करती हैं। सैन्य विमानों को भी इस प्रतिबंध से छूट नहीं दी गई है, यानी भारतीय नागरिक और सैन्य विमान, दोनों पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई क्षेत्र को लेकर यह टकराव अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका होने का आरोप लगाया था, हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव काफी बढ़ गया। भारत ने 30 अप्रैल 2025 को जवाबी कदम उठाते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।हवाई क्षेत्र को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे चलकर दोनों देशों के बीच बड़े सैन्य टकराव में बदल गया। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक सैन्य संघर्ष चला। इस दौरान हवाई हमले हुए और दोनों तरफ से सैन्य स्तर पर तीखी कार्रवाई हुई। पाकिस्तान इससे पहले भी तनाव के दौर में भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर चुका है। 1999 के कारगिल संघर्ष और 2019 के पुलवामा संकट के दौरान भी इस तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं।