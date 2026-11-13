एलिस हुआंग चीनी जासूस हैं या नहीं?: अब तक तय नहीं कर पाया अमेरिकी न्याय विभाग, एनवीडिया मामले पर कही ये बात

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लांश से एलिस हुआंग पर लगे चीनी जासूस होने के आरोपों को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ब्लांश ने कहा कि न्याय विभाग, वह खुद या एफबीआई निदेशक काश पटेल ने एलिस हुआंग की भूमिका को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि एलिस चीनी सरकार की ओर से काम कर रही थीं या नहीं।अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि न्याय विभाग सिंगापुर की डेटा कंपनी मेगास्पीड की गतिविधियों की जांच कर रहा है। यह जांच अमेरिकी वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर की जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कंपनी एनवीडिया के एडवांस चिप खरीदकर उन्हें आगे चीन भेज रही थी। ब्लांश ने कहा कि उन्हें इस मामले की जांच करने की वाणिज्य विभाग की क्षमता को लेकर कोई चिंता नहीं है।एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित मेगास्पीड से जुड़ी एक कारोबारी हैं। इससे पहले आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि चीनी खुफिया एजेंसियों से संभावित संबंधों के कारण अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उन पर नजर रख रही थीं। हालांकि, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के ताजा बयान से साफ है कि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।यह मामला एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग के निजी रिश्तों को लेकर सामने आई खबरों के बाद और चर्चा में आया है। रिपोर्टों में एलिस हुआंग के अलावा एनवीडिया की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी उनके कथित संबंधों का दावा किया गया था।इन खुलासों के बाद कंपनी के कारोबार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठने लगे हैं। खास तौर पर चीन को एडवांस एआई चिप के निर्यात और संवेदनशील तकनीकी जानकारी तक संभावित पहुंच को लेकर चिंता जताई जा रही है।वहीं, एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग से अमेरिकी संसद की समितियां पूछताछ कर सकती हैं। सीएनएन के मुताबिक, रिपब्लिकन सांसद बंद कमरे में हुआंग का बयान दर्ज कराना चाहते हैं। इस दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि क्या चीनी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मिली थी और क्या कंपनी की गतिविधियों का अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर पड़ा।जेन्सेन हुआंग ने एनवीडिया में 33 साल तक काम करने के बाद सीईओ पद छोड़ दिया है। उनके जाने के बाद कंपनी की वित्त प्रमुख कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी अब स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है।