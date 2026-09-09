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अमेरिका-कनाडा व्यापार युद्ध: ट्रंप के टैरिफ का कनाडा ने दिया जवाब; स्टील समेत क्या सामान महंगे होंगे?

Wed, 09 Sep 2026 05:41 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, टोरंटो।
एजेंसी, टोरंटो। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 09 Sep 2026 05:41 AM IST
सार

अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर 50% तक शुल्क लगा दिया है। स्टील, एल्युमीनियम, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों पर इसका असर पड़ सकता है। क्या इस ट्रेड वॉर से दोनों देशों के आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा असर?

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मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई

विस्तार
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अमेरिका-कनाडा के बीच ट्रेड वार अब चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के रिश्ते तल्ख होने के बीच कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि जवाबी टैरिफ 22 अगस्त से 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले के जवाब में उठाए गए हैं। 
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स्टील, एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों पर असर
जवाबी टैरिफ से स्टील, एल्युमीनियम, डेयरी उत्पाद (जैसे पनीर), घरेलू और कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पल्प-पेपर जैसे प्रमुख अमेरिकी उद्योग प्रभावित होंगे।
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  • इस ट्रेड वार से सीमा के दोनों तरफ आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को महंगाई और बढ़ते वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
  • यदि तनातनी ऐसे ही जारी रही तो दोनों पुराने सहयोगियों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के भविष्य पर गंभीर संकट खड़े हो सकते हैं।

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अमेरिकी शर्तों  से अटकी वार्ता
पिछले माह वाशिंगटन में दोनों देशों के बीच महीनों चली व्यापार वार्ता अचानक टूट गई। कनाडा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी वार्ताकारों ने अंतिम समय में अनुचित शर्तें थोप दी थीं। ट्रंप ने कनाडा की करेंसी और अमेरिका  के साथ उसके मुद्रा असंतुलन को अस्वीकार्य करार दिया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और ज्यादा गहरा गया है।
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